– Å holde et barn hjemme fra grunnskolen er brudd på opplæringsloven, sier skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen.

Trådløst nettverk - alvorlig helserisiko

Ifølge varselet fra kommunen skal foreldrene ha holdt barnet hjemme grunnet bekymring vedrørende bruk av trådløst nett og nettbrett i undervisningen. I varselet står det:

«Foresatte har forklart skolen at årsaken til at NN (barnet) holdes hjemme, er at skolens bruk av nettbrett og trådløst nettverk vurderes som en alvorlig helserisiko.»

– Vi har vært involvert i saker hvor barn har hatt høyt fravær fra grunnskoleopplæringen, men ikke med denne begrunnelsen i bunn. Dette er en høyst uvanlig sak, sier Pedersen.

Brudd på opplæringsloven

Brudd på opplæringsloven er bakgrunnen for at kommunen nå vurderer å anmelde foreldreparet.

Ifølge opplæringsloven har alle barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring.

– Vi må foreta en intern vurdering på hvordan vi skal ta denne saken videre. Per dags dato ligger saken hos vår jurdiske avdeling. Hvis vurderingen blir at foreldrene har brutt sin forpliktelse, vil kommunen gå til en anmeldelse, sier Pedersen.

Fakta: Dette sier opplæringsloven – Opplæringsloven sier at barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med denne loven. – Plikten kan ivaretaes gjennom offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen, tilsvarende opplæring. Dette kan være privat grunnskole eller hjemmeundervisning. – Retten og plikten til opplæringen varer fra første klasse til eleven har fullført det tiende skoleåret. – Kommunen kan med skriftlig samtykke fra foreldrene helt eller delvis frita en elev for opplæringsplikten dersom det ligger en sakkyndig vurdering til grunn. – Dersom en elev har fravær fra den pliktige opplæringen uten å ha rett til det, kan foreldrene eller andre som har omsorg for eleven, straffes med bøter. Offentlig anmeldelse kan kun bli reist av kommunen. Kilde: Lovdata.no

Digital opplæring

Den aktuelle skolen skal ha mottatt melding fra barnets foresatte først i 2016, og senere i 2017. I meldingene forklarer barnets foresatte at barnet ville tilbringe begrenset tid på skolen fremover. Dette for å forhindre at barnet blir eksponert for uønskede strålingsnivåer fra trådløst nettverk og nettbrett – som Chromebook.

Bruk av nettbrett i undervisningssammenheng er en del av Stavanger kommunes IKT-strategi.

Fakta: IKT-strategi – IKT-strategien skal sikre et digitalt førstevalg for elever og ansatte. – I IKT-strategien vektlegges det at digitale verktøy er en del av samfunnet vi lever i og fremtiden elevene skal bli en del av. – Digitale ferdigheter er også omtalt som en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanens generelle del. Kilde: Stavanger kommune.

– Vi forholder oss til Statens Strålevern når det kommer til bruk av digitalt utstyr, slik som Chromebook. Ifølge deres undersøkelser er det trygt, sier Pedersen.

Statens strålevern henvender Aftenbladet til sine egne nettsider, hvor det står:

«Eksponeringen fra trådløse nettverk er så lav at det er usannsynlig at opphold i nærheten gir negative helseeffekter. Da strålingen vi utsettes for i utgangspunktet er svært lav, er det ikke hensiktsmessig å kable for å redusere eksponeringen.»

Fakta: Trådløse nettverk og stråling Statens strålevern, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet understreker at helsemessige hensyn ikke gir grunnlag for å anbefale at trådløse nettverk bør erstattes av kablede nettverk. Statens strålevern skriver følgende: «Et trådløst nettverk sender svært svakt og har en rekkevidde kun opp til et par hundre meter. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sammen med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet utført målinger av elektromagnetiske felt ved rutere, som er basestasjoner for trådløse nettverk. Målingene viser at feltet rundt ruterne er svært svakt og at vi eksponeres for forsvinnende lave nivåer. Verdiene er i gjennomsnitt en hundretusendel av grenseverdien. I tillegg til ruteren inneholder også PC-en, telefonen, nettbrettet etc. en radiosender. Nivåene vi utsettes for fra denne er også svært lave og krever ikke at man tar forholdsregler.» Kilder: Statens strålevern, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Bekymringsmelding

I varselet fra Stavanger kommune fremkommer det at saken har vært forelagt Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og driftstyret på den aktuelle skolen. De ønsket ikke å endre praksis i forhold til kommunens strategi for innføring av trådløs teknologi i Stavangerskolen. Barnets foresatte skal også ha vært invitert til møte med rektor, men ønsket ikke å stille til samtale.

Skolen vurderte skolefraværet som bekymringsfullt og sendte to bekymringsmeldinger til barnevernet i 2018.

– At barnevernet blir varslet, er relativt vanlig i saker som dette. Det handler om at foreldrene skal ivareta barnets rett og plikt til utdanning, forklarer Pedersen.

Barnevernsjef i Stavanger kommune, Gunnar Toresen, mener saker hvor skolen sender bekymringsmelding grunnet høyt fravær er sjeldne.

– I saker som dette må man først og fremst se på årsaken til fraværet. Men at skolen sender bekymringsmelding grunnet alvorlig fravær i grunnskolen er ikke hyppig forekommende. Utover dette vil jeg ikke kommentere saken, sier Toresen.

Henvendelser om Chromebook

Sekretariatsleder i Kommunalt foreldreutvalg Stavanger (KFU), Nina Bøhnsdalen, forteller at de ikke har mottatt lignende klager fra andre foreldre.

– Vi har henvendelser fra foreldre som handler om bruk av Chromebook, men det går for det meste i praktiske spørsmål. For eksempel hvordan de skal bruke Chromebook på rett måte.

KFU er et samordnende og koordinerende organ for FAU ved grunnskolen i Stavanger. De arbeider for å bedre samarbeidet mellom hjem og skole. Bøhnsdalen forteller at KFU ikke er kjent med denne saken.

– Jeg vet at det har vært saker tidligere som omhandler stråling fra trådløst nettverk, men det er ganske mange år siden. Vi har ikke kompetanse på dette området, og er ikke kjent med denne saken.