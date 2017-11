Det nye redningshelikopteret veltet mens rotorbladene gikk

– Vi har hatt en alvorlig hendelse med det nye helikopteret, sier pressetalsmann ved Forsvarets hovedkvarter, Brynjar Stordal til Aftenbladet.

Han forteller at maskinen har veltet i forbindelse med et testprogram som nå gjennomføres.

– Helikopteret veltet mens det hadde rotor og motor i gang, og drev det vi kaller bakkekjøring. Rotorbladene har tatt nedi bakken ved velten, sier Stordal.

Jarle Aasland

Folk ombord

Ingen personer er kommet til skade, men flere var ombord da maskinen veltet og rotorbladene tok nedi bakken.

– Jeg vet ikke antallet, men et crew som utøver testingen, var ombord. Disse er tatt hånd om på stedet. Det skal ikke være behov for helsehjelp, sier Stordal.

Årsaken til at det nye helikopteret veltet, er foreløpig ukjent.

– Men dette er en alvorlig hendelse og vi vil nå gjennomføre undersøkelser, sier Stordal.

Helikopterekspert: – Jeg er overrasket

– Jeg er forferdelig overrasket over at dette går an med dette nye helikopteret, sier helikopterekspert Per Gram i Stavanger.

Fredag ettermiddag har han fått med seg hva som har skjedd med helikopteret som han fortsatt velger å ha stor tro på. Samtidig tror han det bør gå an å finne årsaken til havariet raskt.

– Her er det mange kompetente vitner, ettersom det var et crew om bord. Vi må også anta at ferdskriveren er intakt, den kan gi informasjon om blant annet motor og girboks, og den har også opptak av samtalen mellom flygerne før havariet. Dermed bør det være lett å komme til bunns i hva som har skjedd, sier Gram.

– Enorme krefter

Han forteller at det er enorme krefter som er i sving når et så stort helikopter står på bakken med rotorblader og motor i sving.

– Rotorbladene har nok føket vegg imellom. Disse splintres opp. Jeg antar også at girboksen har tatt skade, trolig også motoren og skroget. Men til syvende og sist er dette neppe et totalhavari. Det kan nok la seg gjøre å bygge maskinen opp igjen, sier Gram.

Dersom veltet skyldes teknisk feil, tror Gram det vil føre til forsinkelse på det ytterligere 13 helikoptrene av samme type som er i bestilling.

Hovedredningssentralen på Sola ble orientert i 15.00-tiden.

– Vi fikk melding om veltet like før klokken 15.00. Helikopteret står rett utenfor hangaren. Det skal ikke være personskader, sier pressevakt ved Hovedredningssentralen, Kjetil Hagen.

Han vet foreløpig ikke hva som er årsaken til at maskinen har veltet.

– Men dette skal ha skjedd under vedlikehold, sier Hagen.

Helikopteret, som er av typen AW101, skal ha fått skader.

Oppretter havarikommisjon

Bjørn Ivar Aarseth er leder for Justisdepartementets redningshelikopteranskaffelse, NAWSARH. Han opplyser at de ikke har noen rolle i undersøkelsen av havariet.

– Luftforsvaret oppretter en havarikommisjon på hendelsen, i tråd med vanlig praksis, sier Aarseth som er glad for at det ikke er rapportert om personskader som følge av havariet.

Han opplyser at fabrikanten, Leonardo Helikopters, i Yeovile i Storbritannia, er varslet om hendelsen.

Jarle Aasland

Landet på Sola fredag

Helikopteret, som er det første av de nye redningshelikoptrene som skal erstatte dagens Sea King-helikoptre, kom fra fabrikken i Storbritannia til Sola fredag kveld for en uke siden.

På Sola skal helikopteret gjennom et omfattende test- og evalueringsprogram før det settes i ordinær drift. Det skal etter planen skje i 2018.

Helikopteret skulle etter den opprinnelige planen bli vist fram og presentert under en offisiell markering på Sola 20. desember.

I vår ble det klart at kostnaden for helikoptrene, utstyr, service og trening blir nesten 4 milliarder kroner lavere enn utgangsprisen Stortinget vedtok i 2013. Her er forklaringen på hvorfor det ble såpass mye rimeligere.

Forsinket levering

Leveransen av de 16 nye helikoptrene er forsinket grunnet «utfordringer i produksjonen, test og sertifisering av de første helikoptrene».

Etter den opprinnelige planen skulle de to første blitt levert innen 1. april år. Justisdepartementet opplyste i juni til NTB at det første helikopteret skulle leveres i sommer, men det skjedde ikke.

Kontrakten om kjøp av en ny generasjon redningshelikoptre, totalt 16 maskiner, ble signert i desember 2013. Prisen for hele pakken, som inkluderer helikoptrene, service, utstyr og trening, er på 14,04 milliarder kroner.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.

Jarle Aasland