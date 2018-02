I januar overtok William Bui det vietnamesiske spisestedet i Kirkegata. Denne uken siktet han inn en av fire seksere fra Aftenbladets matanmeldere, som har spist seg gjennom 37 spisesteder i 100-ugå.

– Dette er en flott anerkjennelse av at maten jeg lager holder god kvalitet. Det betyr veldig mye for meg å få terningkast seks, sier den lavmælte eieren. Han smiler stolt.

Marinert svinekjøtt, syltet gulerot og vårrull på en seng av risnudler, toppet med blant annet mynte, vårløk og spesiallaget fiskesaus. Hva mer kan du be om for en 100-lapp?

Les mer:

ANMELDELSE: Vi har smakt på 37 retter fra 100-ugå

Marinert svinekjøtt, syltet gulerot og vårrull på en seng av risnudler, toppet med blant annet mynte, vårløk og spesiallaget fiskesaus. Hva mer kan du be om for en 100-lapp?

– Vi har denne retten på menyen til vanlig, men dette er en fin mulighet til å vise den frem. 100-ugå er god markedsføring for meg. Spesielt siden jeg akkurat har startet opp, sier Bui.

Og uken kan fort blir travlere enn han hadde ventet.

– Jeg pleier å jobbe her alene, men denne uken får jeg hjelp fra en person til. Det må vel holde, tror du ikke?

Kunder i kø

Klokken er rett over 11, døren til det lille, anonyme spisestedet har akkurat kommet på gløtt. Allerede sitter to sultne gjester klar ved det ene av to bord i det trange lokalet.

– Jeg pleier å stikke innom her når jeg har en jobb i nærheten. Jeg var her for to uker siden. Nydelig mat, sier Johan Egdetveit, bosatt i Stavanger.

Han og borddamen har bestilt Pho nuddelsuppe med biffkjøtt.

Fredrik Refvem

– Jeg er godt kvalifisert til å smake på maten siden jeg har har vært i Vietnam og spist det samme. Dette var helt på høyde med det originale. Her kommer jeg garantert tilbake, sier han.

Telefonen ringer jevnt og trutt.

– Fire 100-menyer og en iskaffe, sa du? Okei, det tar nok litt tid akkurat nå. Jeg er alene, ser du. Gi meg 20. minutter.

Les mer:

Det piper fra kjøkkenet. Noe er klart. I bakgrunnen summer OL i Pyeongchang. Den travle kokken hadde neppe fått med seg om det ble nytt OL-gull. Han er i sin egen verden. En verden av risnudler, glaserte gulerøtter, løk og spesiallagde vårruller.

– Vietnamesiske vårruller er ikke som vanlige vårruller. Rispapiret er annerledes. Jeg må steke dem i 30 minutter for å få dem skikkelig sprø. Det har jeg gjort på forhånd, ler Bui.

Fredrik Refvem

Prikken over i’en

Han legger en nye forsyninger svinekjøtt på det lille grilljernet.

– Dette må jo gå fort, nudlene er kokte og kjøttet allerede ferdig stekt, men jeg freser det litt her for å få frem den gode grillsmaken, avslører Bui.

På komfyren står en gryte med vårløk, på gulvet står stabler med fiskesaus.

– Det er fiskesausen som får frem selve retten. Jeg har tilsatt masse ulike smaker for å få den perfekte sausen.

Bui kommer hastende ut av kjøkkenet med fire takeway-bokser i en stabel. Mobilproppen henger løst rundt halsen, lett tilgjengelig når han må ta imot bestillinger samtidig som han danderer nye 100-kronersretter.

– Tror du at du må utvide etter dette?

– Haha, det er nok ikke så mange muligheter til å utvide. Jeg hadde egentlig tenkt å starte noe større, men leien er så dyr. Det skal gå rundt. Folk forventer at asiatisk mat serveres billig og i store porsjoner, forklarer han.

Serverer nasjonalretten

På en liten skjerm over den ene kjøkkenbenken kan han se at det begynner å bli kø foran disken. Han spurter ut igjen.

– Hei, hva kan jeg hjelpe med? Smilet er aldri langt unna.

På døren henger reklame for en vietnamesisk fest i Austråtthallen på lørdag. Det er 38 år siden Viet kom til Norge. Han har bodd i Stavanger og Sola, men nå er det Sandnes som gjelder. Det er ikke første gang han driver spisested.

– Jeg har tidligere drevet andre steder, men det er første gang jeg har kun vietnamesisk på menyen.

Huong Viet serverer to 100-kronersretter denne uken. Mandag, tirsdag, fredag, lørdag og søndag serverer han svinekjøtt og nudler. Onsdag, torsdag og søndag serverer han nudelsuppe med biff, Vietnams nasjonalrett.

Fredrik Refvem

ANMELDELSE: Vi har smakt på 37 retter fra 100-ugå

Sekser for andre gang

Delikatessen by foodfighters i Langgata fikk også sekser forrige gang 100-ugå ble arrangert i september.

– Det betyr utrolig mye for oss. Forrige gang merket vi hvordan det eksploderte dagen etter at anmeldelsene ble publisert, sier daglig leder Christel Thulin.

Hun serverer skrei-tacos til en hundrelapp. Pankopanert skrei, økologisk quinoasalat, urter, syltet rødløk, sriracha majones og revet pepperrot servert i hjertesalat.

– 100-ugå har blitt et viktig høydepunkt to ganger i året. Det er ekstremt god markedsføring for oss, i tillegg til at vi tjener penger.

Les mer: