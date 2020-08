Birgitte-saken: Fetterens anke forkastet av Høyesterett

Birgitte Tengs fetter får ikke omgjort den sivilrettslige dommen hvor han blir dømt til å betale erstatning for et drap han ikke er mistenkt for.

I 1997 ble Birgitte Tengs' fetter dømt i Karmsund herredsrett til 14 års fengsel for drapet på sin kusine. Året etter ble han frifunnet i straffesaken.