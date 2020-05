Venstres kvinnelige statsråder kan utkonkurrere Raja og Rotevatn

Før koronaen rammet Norge og Venstre, sto lederkampen i Venstre mellom Abid Raja og Sveinung Rotevatn. Nå er Guri Melby og Iselin Nybø plutselig hete lederkandidater.

Næringsminister Iselin Nybø er foreslått som lederkandidat i Venstre av hjemfylket Rogaland. Foto: Siri Øverland Eriksen

Det viser en ringerunde Aftenposten gjorde fredag til flere fylkesledere i Venstre.

– Guri Melby har styrket sin posisjon kraftig, både ved at hun er blitt kunnskapsminister, og ved måten hun har opptrådt på, sier Haakon Riekeles, første nestleder i Oslo Venstre.

– Hun har gjort en god jobb i en krevende situasjon og styrket seg som kandidat til ledelsen. Vi har ikke diskutert hva det innebærer, hvilken posisjon hun kan være aktuell til. Men at hun har styrket seg, er det ingen tvil om, fortsetter han.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) under en av de daglige pressekonferansene under koronakrisen. Foto: Dan P. Neegaard

– Vi har foreslått Iselin som leder, sier fylkesleder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre og sikter til Iselin Nybø, som er fra dette fylket.

Hun ble foreslått av eget hjemfylke også i den første runden, men har etter fylkeslederens syn styrket sitt kandidatur kraftig etter at hun ble næringsminister.

Næringsminister Iselin Nybø (V) under pressekonferansen om kompensasjonsordning til bedriftene under koronakrisen. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Nybø har imponert

– Hun har imponert mange og fått vist sine lederegenskaper, sier han. Han trekker også frem at hun har ledet prinsipprogramkomiteen i Venstre på en svært god måte.

– Hun er en samlende leder som er godt likt i hele organisasjonen, sier han. Hvilke andre navn Rogaland Venstre har spilt inn til ledelsen, vil ikke Lunde gå ut med offentlig.

Denne uken omtalte Aftenposten at kulturminister Abid Rajas (V) statssekretær slutter «av hensyn til eigen integritet». Kilder nær Venstre-ledelsen opplyser til Aftenposten at det har vært en konflikt mellom Raja og Bråten.

Bråten tok i går, på Facebook, et oppgjør med en «politisk ukultur». Av Venstre-kilder leses det som et formidabelt angrep på Raja.

Men ingen vil trekke angrepet fra Bråten inn i lederdiskusjonen eller si at det har svekket Abids kandidatur.

– Alle statsrådene er potensielle kandidater i en ledertrio, og det kan være andre i tillegg. Det er signalet fylkesstyret har gitt, sier første politiske nestleder i Innlandet Venstre, Ingjerd Thon Hagaseth, til Aftenposten.

– Nybø og Melby styrket seg

– Iselin Nybø og Guri Melby har styrket seg, men ingen har svekket seg. Det er budskapet fra fylkesleder Tove Eivindsen i Trøndelag Venstre. Hun understreker at dette er hennes personlige oppfatning, og at styret ennå ikke har drøftet hva slags nye innspill det skal komme med til valgkomiteen.

Hun påpeker at Melby ble statsråd omtrent idet skolene ble stengt og krisen inntraff for fullt. Samtidig overtok Nybø som Venstres fremste representant i regjeringen.

– De fikk så lite tid til å forberede seg, men har levert fantastisk, sier hun. Hun understreker også at Sveinung Rotevatn ikke har gjort noen dårlig jobb selv om han er mindre synlig, men påpeker at det skyldes at det er mindre oppmerksomhet omkring klima- og miljøspørsmål når koronapandemien tar all oppmerksomhet.

Troms og Finnmark Venstre har ikke innhentet synspunkter fra egen organisasjon ennå. Alt fylkesleder Irene Vanja Dahl vil si, er at alle de fire statsrådene gjør en veldig god jobb i en krevende situasjon.

Styret i Vestland Venstre skal ha et møte i slutten av mai. Fylkesleder Åsta Årøen vil ikke uttale seg om saken før den tid. Det samme signalet kommer fra Viken Venstre.

Sveinung Rotevatn er fra Vestland, mens Abid Raja er valgt inn på Stortinget fra Akershus, som nå er en del av Viken. Heller ikke nestlederen i Nordland Venstre vil si noe offentlig nå.

– Jeg synes det er flere gode kandidater. Valgkomiteen har hatt noen på blokken en tid, og det kan hende det er noen flere, sier Aina Dahl i Vestfold og Telemark Venstre.

Dato for landsmøtet ikke satt

Trine Skei Grande kunngjorde sin avgang som Venstre-leder 11. mars – dagen før regjeringen stengte ned Norge på grunn av koronakrisen.

Uken før hadde valgkomiteen foreslått at Grande skulle gjenvelges som leder på landsmøtet i april, og i tillegg foreslått Raja og Rotevatn som nestledere.

12. mars ble Venstre-landsmøtet utsatt på ubestemt tid.

Venstres valgkomité har varslet at den ikke rekker å legge frem en innstilling til ny ledelse i Venstre før sommeren. Derfor blir Grande sittende inntil videre.

Venstre skal velge ny leder og to nestledere på sitt neste landsmøte.