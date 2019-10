Her er 15 års arbeid endelig på vannet

Ei grå lue med rød stripe er trukket godt ned i pannen. På brystet vifter en stor merkelapp i oktobervinden og forteller at redningsvesten er nyinnkjøpt for anledningen.

Bjørn Håland enser den ikke. Under den grå lua svirrer bare én tanke denne kjølige formiddagen ved bredden av Melsvatnet. Har jeg gjort jobben min godt nok? Er båten noenlunde tett?

Lillebror Håvard skyver den 5,6 meter lange nordlandsbåten ut i Melsvatnet. Blå hansker griper rundt årene og Bjørn Håland setter seg ned. Et granskende blikk vandrer rundt i båten. Er båten tett som en sil, slik enkelte har trodd?

Ove Heimsvik

Navnet blir «Draumen»

Det går ikke mange åretak før Bjørn Håland kan puste lettet ut.

– Jeg kunne kanskje fått ut et ausekar eller to, men ikke mer, sier en fornøyd stemme under den grå lua med rød stripe.

– Hva er det som gleder deg mest?

– Å ha fått det til. Mange ganger har jeg tenkt at dette får jeg ikke til, men så har det gått bra likevel. Det har vært en drøm og det er kjekt å ha fått det til, sier 70-åringen.

Ikke det spor merkelig, da, at båten snart får et navneskilt med påskriften «Draumen».

Ove Heimsvik

Sitkagran fra Njåskogen

Det litt spesielle med akkurat denne båten er ikke bare at den er bygget av en mann som aldri har gjort det før, og som antakelig neppe kommer til å bygge en igjen. Materialet er ikke vanlig norsk gran, som blir brukt i de aller fleste nordlandsbåter, men den omstridte tresorten sitkagran.

Oddmund Line Hognestad er tidligere styreleder i Jæren skoglag, som eier den 1600 mål store Njåskogen. Der er det titusener av sitkagran. For 15 år siden fikk Hognestad høre om båtbyggerplanene til Bjørn Håland og tok saken opp med styret i skogeierlaget.

– Den gang var det diskusjon om hvor egnet sitkagran var til ulike typer bruk. Derfor tok jeg opp med styret om vi skulle gi Bjørn tømmeret han trengte, for å kunne markedsføre sitkagranas kvalitet, sier Hognestad.

Ifølge Hognestad er det i dag også godt dokumentert at sitkagran er egnet som vanlig bygningsmateriale.

– Jeg mener det er en veldig bra tresort, og i forhold til vekt er den sterkere enn vanlig gran, sier han.

Ove Heimsvik

– En flott opplevelse

Onsdag ble han invitert med, da nordlandsbåten skulle på jomfrutur på Melsvatnet.

– Jeg har fulgt Bjørn litt underveis i byggingen, så dette var stas. En flott opplevelse, sier den tidligere skoglag-lederen.

– Sitkagrana er sterk, seig og den kan bøyes rimelig lett. Jeg fikk plukke trær som var rimelig kvistfrie og er godt fornøyd med materialene, sier båtbyggeren selv.

Han aner ikke hvor mange timer han har brukt på byggingen, men sier han har hatt god bistand fra særlig to båtbyggere nordpå: Ulf Mikalsen fra Kjerringøy og Gunnar Eldjarn fra Tromsø.

Båten blir nå stående på ei tralle hjemme hos Bjørn Håland, slik at den kan kjøres rundt til fisketurer, både i Melsvatnet og andre vatn i distriktet.