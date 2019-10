Tente varde på Dalsnuten mot vindkraftanlegg

Stavanger Turistforening arrangerte vardetenning på Dalsnuten, én av de 16 vardetenningene som ble markert i Sør-Rogaland tirsdag kveld. Markeringene var et initiativ av Motvind, en nyopprettet forening mot vindkraft.

Anne Katrine Lycke, fagsjef for naturforvaltning i Stavanger Turistforening, forteller til Aftenbladet at de ble invitert med på markeringene av Motvind, som ønsket vardetenning flest mulig steder i Norge.

– Vi tenkte at vi burde være med på det, siden tre av våre hytter ligger inne i et område som er pekt ut av NVE som mest egnet for vindkraft. Hvis dette går igjennom, vil den planen berøre oss veldig sterkt, sier Anne Katrine Lycke.

Det er området Hunnedalen og Bjerkreim som er pekt ut av NVE, og her har Turistforeningen hyttene Tomannsbu, Støle og Kvitlen.

– Hvem ønsker dere å nå ut til med markeringen?

– Vi ønsker å nå ut til de som bestemmer. Vi mener at norsk natur har en veldig stor verdi, og at vi må ta bedre vare på fjellområdene. Vi syns også at det allerede kommer nok vindkraftanlegg i Rogaland.

130 vardebål over hele landet

Bare i Sør-Rogaland ble det tent varder 16 steder. Vardetenningen på Dalsnuten skal ha vært den største markeringen, og er i regi av Stavanger Turistforening.

– Det gikk veldig bra, til tross for dårlig vær med mye regn og vind. Vi anslår at mellom 250 og 300 personer var med på turen, sier Lycke.

De andre markeringene i Sør-Rogaland var arrangert av Motvind Sørvest. Det var blant annet arrangert tenninger på sju varder i Bjerkreim, en varde på Skarkaknuten på Stavtjørn, flere andre fjellområder i Sandnes og et på Kvernaland.

Også andre steder i landet har det vært tent på varder i kveld. Ifølge Irene Gjellestad i Motvind Sørvest skal 130 vardebål flamme over hele landet.

– De 130 vardetenningene symboliserer varsler om at Norges natur er i overhengende fare, og krever at vi våkner og griper til de våpen vi har; solidaritet, penner, demonstrasjoner, markeringer, tastatur, talegaver og nye vardetenninger, sier Gjellestad i en pressemelding.

Bygget varde av sprengte knauser i Sandnes

Gjellestad forteller videre at ideen om vardetenning begynte som en liten varde, bygget av sprengte knauser i påbegynte Vardafjell Vindpark i Sandnes.

– Varden ble, sammen med rydding av store mengder sprengtråder som lå spredd i naturen, starten på bølgen som målbevisst begynte å bre seg over landet. Den 8. september var bølgen sterkt symbolsk og markert, i form av å være en varde foran Stortinget, bygget av sprengsteiner fra ihelslåtte fjell i hele Norge, skriver Gjellestad.