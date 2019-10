Sør-Vest politidistrikt fikk melding om at en lastebil hadde kjørt av veien mellom avkjøringene Kvadrat og Stangeland på E39 klokka 11.20 tirsdag. Foreløpig er det ikke meldt om noen personskade. Politipatruljen er på stedet, og stenger ett felt i hver retning for å rydde veibanen for mye sand og grus.

Trafikken i sørgående felt dirigeres via Kvadrat mens ryddingen pågår. I nordgående går trafikken i ett felt.

Saken oppdateres.

Ronny Hjertås