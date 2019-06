Slik laget vi valgomaten som forhåpentligvis skal hjelpe deg ved høstens valg

De politiske skillelinjene er ikke så store i Norge, og det kan derfor være en utfordring å finne akkurat det partiet som står ditt hjerte nærmest.

For å få en så treffsikker valgomat som mulig, har vi både tatt utgangspunkt i partiprogrammer, ideologiske forskjeller, lokale sakskompleks der det kan være politisk uenighet og noen nasjonale stridsspørsmål.

Hvilket parti er rett for deg? Ta valgomaten her.

Får frem skillelinjer

Vi har samlet et knippe påstander og utsagn der du skal angi hvor enig eller uenig du er i akkurat dette. Svarene du avgir, vil danne grunnlaget for partipreferanser.

I arbeidet med å utarbeide valgomaten har vi lett etter standpunkter som skiller partier. Områder der det er stor enighet har vi derfor styrt unna, siden de ikke bidrar til å skille partiene fra hverandre.

For å få en så overkommelig valgomat som mulig, har vi begrenset antall påstander, men tatt med så mange at det vil være mulig å få frem skillelinjer. Derfor vil det kunne avtegne seg en profil ut fra de svarene som blir avgitt.

Få en pekepinn

Dersom valgomaten skulle vært 100 prosent treffsikker, måtte vi tatt med langt flere problemkompleks. Et breiere temavalg ville derfor kunne gitt et mer presist resultat, men vært uhåndterlig for mange å gå løs på.

Vi tror likevel at hvis du prøver å klikke deg gjennom vår valgomat, og svarer etter beste evne, vil du få en viss pekepinn på hvor du hører hjemme i det politiske landskapet.

For at valgomaten skal være et verktøy til å finne det eller de partiene du er mest enige med, legges det et puslespill av påstander, utsagn og komplisert vekting av disse.

Partiene har rangert utsagn

Vi har sendt alle påstander og utsagn til de politiske partiene, og bedt disse selv rangere saksfeltene. De har også angitt hva de selv mener om utsagnene, hvilke sakskompleks som er viktigst og hvilke som er mindre viktige. Så har partiene angitt om de er enige, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i hvert enkelt utsagn.

Men i en valgomat som denne vil vi ikke klare å avdekke alle faktorer som påvirker valget den enkelte skal gjøre på valgdagen.

Dette fanger ikke valgomaten opp

Så for å gjøre bildet enda mer komplisert: Partivalg kan også være et resultat av følelser, både for enkeltsaker og for enkeltpersoner. Partivalg tas fra tid til annen også på grunn av aversjoner og antipatier. Noen liker ikke bønder, andre liker ikke fagforeninger og andre igjen har ikke særlig sans for kapitalister. Dette er det vanskelig å fange opp i valgomaten.

En annen utfordring er at det kan være ulike syn på enkeltsaker innen det samme partiet ut ifra hvor de stiller valglister. Derfor kan et parti være for en sak i en kommune og mot i en annen, selv om dette handler om det samme saksfeltet.