Nye reiseråd: Dette er landene som er i faresonen

Fredag kommer oppdaterte reiseråd fra regjeringen. Flere land er i faresonen for å bli «røde».

Det er knyttet spenning til hvilke land som blir «grønne», og hvilke som blir «røde».

Folkehelseinstituttet har satt en grense på 20 smittede per 100.000 innbyggere i løpet av de siste to ukene for at et land skal regnes som «grønt». Myndighetene har sagt at de vil gjøre en helhetsvurdering.

Det er allerede varslet at Spania trolig blir rødt grunnet økt smitte med et smittetall på 30,9. Men også flere andre europeiske land har en stigende smittekurve, blant andre Belgia og Frankrike.

Belgia og Frankrike

Dette er de grønne landene som er i faresonen for å bli røde, ifølge tall fra Det europeiske smittevernbyrået ECDC. Noen av landene har en stigende smittekurve, mens andre er på vei ned.

* Belgia: 18,5

* Østerrike: 17,2

* Storbritannia: 14,1

* Frankrike: 13,2

* Polen 11,8

* Slovenia: 12,1

Landene som ligger dårligst an i Europa, er Luxembourg (196,1), Romania (51,4), Sverige (45,4), Bulgaria (46,3) og Portugal (41,8).

Til sammenligning har Norge et smittetall på 2, Danmark har 7,8, Finland har 1,4 og Island har 2.

Stor pågang

De som kommer hjem fra Spania etter midnatt natt til lørdag, må i ti dagers karantene dersom Spania skifter farge. SAS har sagt at de til og med vil øke farten på et SAS-fly fra Alicante for å rekke fristen, ifølge TV 2.

Europeiske Reiseforsikring , som er del av If, sier det er stor pågang fra spaniareisende som lurer på hvilke råd som gjelder.

– Dersom landet eller regionen hadde grønt lys på seg ved avreise, vil reiseforsikringen gjelde som normalt, inkludert medisinsk hjelp og eventuell hjemtransport ved sykdom, sier informasjonssjef Sigmund Clementz.

Den dekker derimot normalt ikke tapt arbeidsinntekt ved karantene ved hjemkomst, dersom du reiser hjem etter det ble rødt.

Ifølge Fremtind , som er forsikringsselskapet til DNB og SpareBank 1, så gjelder reiseforsikringen også dersom du har reist til et land som endres fra grønt til rødt mens du oppholder deg der.

Nye regioner åpnes i Sverige?

De svenske regionene Kalmar og Värmland åpnes trolig for nordmenn, sammen med Blekinge som allerede har vært grønn, skriver Aftenposten.

De tre regionene er de eneste som torsdag tilfredsstiller kriteriene. De grønne regionene Kronoberg (20,2) og Skåne (23) står i fare for å bli røde igjen etter en smitteøkning.

Tallene er foreløpige, og det kan dermed komme små justeringer, presiserer avisen.

Värmland grenser til Norge, mens Blekinge og Kalmar ligger sørøst i nabolandet.