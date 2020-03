Stoppordren kom for seint for hogst i denne vernskogen mot Jærhavet

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Rogaland, som representerer 60.000 medlemmer her i fylket, har etter klage klart å få en foreløpig stopp for all videre hogst i en av de siste vernskogene ved jærstrendene, den som ligger som et landemerke ved Brusand.