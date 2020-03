Regjeringen om korona-tiltak

Åpner ikke skoler og barnehager - ennå

Bent Høie om stengte skoler og barnehager og om disse kan åpne igjen:

- Det er jo usikkerhet knyttet til smitte, men vi opplever at Helsedirektoratet har vurdert at det er en sannsynlighet for smittespredning blant unge og barn, men det er en usikkerhet. Vi kunne ha valgt å vektlegge usikkerheten og si at vi ikke gjør dette (stenge). Jeg mener Helsedirektoratet gjorde en riktig beslutning om føre-var. Dette var en beslutning i Helsedirektoratet som har min fulle tilslutning.

- Vi var også på et tidspunkt der veldig mange kommuner var i ferd med å fatte vedtak om å stenge skoler. Da hadde de ikke kunne ivareta hensynet til dem som jobber i kritiske funksjoner slik som i helsetjenesten - at de må ha et tilbud i kommunen.

- Vi hadde da risikert at det ble veldig stor usikkerhet i befolkningen eller fått fram det viktige budskapet at når man stenger barnehage og skoler, at svaret ikke var å ringe bestemor og bestefar. Vi sørget derfor for å gjøre dette likt i hele landet og sørge for at de med samfunnskritiske funksjoner, fortsatt får sende barnene sine i barnehage og småskolen, og vi ga klar beskjed om at det ikke er bestemor som er svaret på dette, og det mener jeg er riktig, og det står jeg for.

- Hva skal til for åpne igjen? spør TV2

- Dette vet vi ikke nok om ennå. Derfor kommer vi ikke til å åpne skolene igjen nå. Vi må selvfølgelig begynne å tenke på planer for hvordan vi skal gjøre det. Da må vi lytte også til Kunnskapsdepartementet sine vurderinger av hva som er viktig og til hvilke tidspunkt.

- Vi er ikke der nå, fordi vi må høste erfaringer av kunnskapene.

- Uavhengig av hvor vi ender, har kunnskapsministerne vært tydelig på at både de i ungdomsskolen og videregående skole få en standpunktkarakter slik at de kan begynne på neste trinn.