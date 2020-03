Inger Klippen søker permisjon fra Sandnes-politikken

Inger Klippen søker om permisjon fra sine verv i kommunestyret og formannskapet i Sandnes.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Inger Klippen var Høyres ordførerkandidat i Sandnes ved valget i fjor. Foto: Jon Ingemundsen

Camilla Bjørheim Journalist

I søknaden heter det at Klippen søker om fritak fra 2. mars til 20. september.

Årsaken er at Klippen for tiden er statssekretær for helseminister Bente Høie.

Det ble kjent i november i fjor at Klippen skal være statssekretær for Høie mens Maria Jahrmann Bjerke (H) er i permisjon fram til oktober. Klippen, som er fastlege, skal lede regjeringens arbeid med fastlegeordningen.

I fjor høst var budskapet at Klippen ville kombinere statssekretærjobben med å være gruppeleder for kommunestyregruppen i Sandnes Høyre.

Nå søker Klippen altså likevel permisjon. Rådmannen anbefaler at permisjonssøknad innvilges.

Wiggo Gilje (H) går inn som medlem i kommunestyret i permisjonstiden.

I formannskapet rykker 1. varamedlem Leiv Rune Mjølsnes (H) opp som

settemedlem i permisjonstiden til Klippen.

Kenny Rettore er konstituert som gruppeleder for Høyre i Sandnes.

Saken behandles av kommunestyret mandag.