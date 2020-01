Hauglie: – Mitt valg å gå av

Påtroppende arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier alle Nav-ofre skal få den behandlingen de har krav på. Anniken Hauglie sier hun selv valgte å gå av.

Nøkkeloverrekkelse i Arbeids- og sosialdepartementet. Torbjørn Røe Isaksen overtar etter Anniken Hauglie. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg ser fram til å fortsette ryddejobben som du har startet, sa Røe Isaksen ved nøkkeloverrekkelsen.

Han understreker at det han vil prioritere absolutt høyest som arbeids- og sosialminister, er å sikre at alle de som er rammet, får den behandlingen de skal.

– Dette er et departement som griper inn i livet til de aller fleste i Norge, særlig når livet ikke blir som planlagt, sier Røe Isaken.

Han overtok nøkkelen til arbeidsdepartementet fra Hauglie, som bekreftet at hun selv har signalisert at hun ikke ville fortsette som arbeidsminister etter Nav-skandalen.

– Det var mitt valg, sier Hauglie og la til at det har vært «kjent lenge» at hun ikke ønsket å stille til valg som stortingsrepresentant neste periode eller være en del av laget til Solberg.

– Det var bare spørsmål om tid. Da Frp gikk ut av regjering, ble det et naturlig tidspunkt å gå av på, sier Hauglie.

Rødt, SV og MDG har tidligere varslet mistillit mot arbeids- og sosialministeren, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært i tenkeboksen. Nav-ofre har kritisert at Hauglie tar den feige veien ut etter Nav-skandalen.

– For meg har det vært viktigst å komme godt i gang med opprydningen og legge et godt grunnlag for at nestemann kan ta det videre, sier Hauglie.

