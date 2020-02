Boreal fraktet 15.150 biler med Høgsfjord-sambandet i januar

Boreal Sjø har i januar 2020 fraktet 15.150 biler på sambandet Lauvvik – Oanes, som kalles Preikestol-ferja. Det utgjør 489 kjøretøy per døgn.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

MF «Bjørnefjord» går i skytteltrafikk mellom Oanes og Lauvvik i Høgsfjord-sambandet. Det er avgang hver halvtime mesteparten av døgnet. Foto: Pål Christensen

Tor Inge Jøssang Journalist

– Sambandet mottar ikke offentlig tilskudd, og vi har vært spent på hvor mange som vil benytte seg av tilbudet. Tallene for januar er i henhold til våre forventninger, men grunnet gratisperioden er det vanskelig å si om tallene er representative. Vi tenker langsiktig om Høgsfjord-forbindelsen, og vil nå jobbe videre for at våre kunder får et godt og forutsigbart tilbud, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

I løpet av januar måned er det solgt 967 verdikort til ferjeforbindelsen.

– Vi setter stor pris på at så mange har valgt å bli lojale kunder gjennom å kjøpe verdikort, sier Førsvoll.

Til sammenligning kjørte det 6436 kjøretøy per døgn gjennom Ryfylketunnelen i januar.

Skryter av mannskapet

– Vi jobber kontinuerlig med å sikre god regularitet i sambandet. Jeg vil berømme besetningen for innsatsen de har lagt ned. Nå ser vi fram til å utvikle Høgsfjord-forbindelsen videre i fellesskap med dem, sier daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø.

Disse takstene gjelder på Høgsfjord-sambandet.

Vanskelig start

Boreal har hatt en vanskelig start for Høgsfjord-sambandet, med en rekke innstilte avganger siden oppstart 1. januar. Ferja konkurrerte dessuten mot en gratis fastlandsforbindelse, som mange har vært nyfikne på.

Sandnes kommune har gitt om lag 2 millioner kroner i tilskudd for at ferja skulle være gratis i begynnelsen. Fram til 21. januar var ferja gratis for alle, ut måneden gratis for alle med verdikort.

Fra 1. februar er det ordinær betaling på ferja. Gratisperioden i Ryfylketunnelen skulle i utgangspunktet vare ut januar, men er forlenget til åpningen av Hundvågtunnelen i slutten av mars. Dette fører etter alt å dømme til lavere trafikk på Høgsfjord-sambandet.

I 2018 var driftskostnadene i Høgsfjord-sambandet cirka 55 millioner kroner, ifølge tall fra Statens vegvesen. MF «Bjørnefjord» bruker mer drivstoff enn MF «Finnøy», men det er ikke kjent hva dagens drift koster Boreal. Konsernet har planer om elektrisk ferje.

For øvrig må Boreal betale cirka 3 millioner kroner i årlig kaileie til Rogaland fylkeskommune.

Saken oppdateres

Fra 1. februar er det ordinær betaling på Høgsfjord-sambandet, som er livsnerven i Sandnes kommune. Foto: Pål Christensen

Publisert: Publisert: 4. februar 2020 10:27

Les også

Mest lest akkurat nå