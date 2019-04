399 bilførere tatt i fartskontroller på Vestlandet

Onsdag kveld kom totaltallene for UP-distrikt Vest - distriktet som dekker Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane:

12 fartskontroller er gjennomført. Totalt har det vært 399 fartsovertredelser, hvorav 11 endte med førerkortbeslag. Høyeste målte hastighet var 137 kilometer i timen i en 80-sone på E39 ved Romarheim, nord for Bergen.

Bedre kapasitet

Dette er en enorm økning fra i fjor. Da registrerte UP Vest 217 fartsovertredelser, mens de i 2017 hadde 182 på onsdag før skjærtorsdag. Likevel tror ikke UP-sjef Terje Oksnes årsaken nødvendigvis er at det er langt flere som kjører for fort.

– Det er ikke grunn til å anta at det er flere som kjører for fort. Det er ikke et entydig svar på det, men vi har nok kanskje brukt litt flere folk denne onsdagen enn samme utfartsdag i fjor. Dermed har vi hatt bedre kapasitet til å ta unna overtredelsene på stoppostene, sier Oksnes.

– Påskeutfart betyr UP-kontroller

De fleste vet at UP står langs veiene mot påskefjellet på utfartsdager. Er du overrasket over bilister som likevel kjører for fort på slike utfartsdager?

– Det er markedsført at vi har masse kontroller i påsken, påskeutfart er synonymt med UP og kontroller. Likevel tar vi altfor mange og mange av dem mister førerkortet. Når det eneste de skal rekke er sin egen fritid, er det forunderlig at de kjører for fort, sa Oksnes til Aftenbladet fredag før påske.

Her er noen av kontrollene som ble gjennomført i Sør-Vest politidistrikt:

E39 i Bjerkreim: 31 forenklede forelegg, 5 førerkortbeslag/anmeldelser. Høyeste hastighet var 125 kilometer i timen i 80-sonen.

31 forenklede forelegg, 5 førerkortbeslag/anmeldelser. Høyeste hastighet var 125 kilometer i timen i 80-sonen. E39 ved Jektavik på Stord: 44 forenklede forelegg. 2 førerkortbeslag/anmeldelser. Høyeste hastighet var 92 kilometer i timen i 60-sonen.

44 forenklede forelegg. 2 førerkortbeslag/anmeldelser. Høyeste hastighet var 92 kilometer i timen i 60-sonen. E134, Haukelivegen: 26 forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 114 i 80-sonen.

26 forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 114 i 80-sonen. Fv 42 ved Mydland i Sirdal: 6 forenklede forelegg. 2 anmeldelser.

6 forenklede forelegg. 2 anmeldelser. Sveio: 26 forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet var 81 i 60-sonen.

110 km/t i 70-sone på E39

Også på Sørlandet har det blitt gjennomført en rekke kontroller onsdag. På E 39 ved Skoland, like vest for Lyngdal, ble 19 bilførere bøtelagt for fartsovertredelser. Én av dem ble målt til 110 kilometer i timen i 70-sonen. Vedkommende mistet dermed lappen.

I tillegg ble én bøtelagt for ulovlig mobilbruk. UP har også hatt en rekke kontroller andre steder på Sørlandet onsdag.

– Det er på grensen til det tragiske. Vi har gått tungt ut i det som er av media og sagt at vi kommer til å være på E 39 og på riksvei 9, og så får vi disse tallene. Jeg blir både nedstemt og trist, sier Øystein Krogstad, sjef for UP i Sør-Øst til Fædrelandsvennen.

Og han har en klar beskjed til bilistene:

– Vi kommer til å fortsette med kontroller utover hele påsken, og folk gjør lurt i å slakke mer ned på tempoet.