75 bilførere tatt i fartskontroller på E39

Utrykningspolitiet har onsdag før påske gjennomført flere fartskontroller på E39.

Kontrollen i Bjerkreim varte i fire ettermiddagstimer. Resultatet ble at 31 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 5 bilførere fikk førerkortet beslaglagt og blir anmeldt.

Høyeste hastighet var 125 kilometer i timen i 80-sonen.

To fratatt lappen på Stord

På E39 like nord for Jektavik på Stord fikk 44 bilførere forenklet forelegg. To bilførere blir anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt på stedet.

Høyeste hastighet var 92 kilometer i timen i 60-sonen.

26 stanset på E134

Også på E134 Haukelivegen har UP gjennomført laserkontroll onsdag ettermiddag. Der ble resultatet 26 forenklede forelegg.

Høyeste hastighet var 114 kilometer i timen i 80-sonen.

Stanset seks på Fv42 i Sirdal

Bilistene som kjørte mot Sirdal onsdag ettermiddag, passerte politiets kontrollpost ved Mydland. Seks bilister fikk forenklet forelegg, mens to bilførere ble anmeldt.