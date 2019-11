Togkundene kritiserer Vy: Mer misnøye med Jærbanen

- Dette var dessverre forventet. Togene holder ikke ruten ofte nok, melder Konserndirektør Arne Fosen i Vy tog.

To ganger i året måler Vy hvor fornøyde togkundene er med Vys leveranser.

Høstens måling viser at samlet kundetilfredshet for Vy tog går ned fra 74 til 67 poeng.

Under 70 for Jærbanen

På togstrekningen mellom Stavanger og Egersund var resultatet våren 2019 81 poeng. For siste måling nå i høst har poengsummen falt til 69.

- Hvor fornøyde kundene er henger tett sammen med togenes punktlighet. Med store arbeider og etterfølgende driftsproblemer på spor og signalanlegg i sommer og tidlig høst, forventet vi et svakt resultat. Etter at Vys kundetilfredshet våren 2019 viste god utvikling tross navnebyttet, viser høstens tall en nedgang, opplyser Fosen i en pressemelding.

De mest fornøyde togkundene er i Vest, som samlet har Norges høyeste kundetilfredshet på 76 poeng. Vest er regiontog Bergensbanen mellom Oslo og Bergen samt lokaltog Bergen, Arna og Myrdal.

Vy Sør ned til 74

Kundetilfredshet for nord er på 73 poeng, for Gjøvikbanen er den 74 poeng.

Den laveste kundetilfredsheten finner vi i på Østlandet med 62 poeng.

Totalt for Vy Sør er poengsummen 74. Det er ned sju poeng målt fra samme kundeundersøkelse våren 2019.

Resultat under 60 poeng regnes som svakt, over 70 poeng regnes som godt. 75 poeng eller bedre anses for å være et meget godt resultat hvor kundene er svært fornøyde eller begeistret.

