To 17-åringer tatt for knivstikking i Stavanger sentrum

– Klokken 09.10 ble to personer som passer til beskrivelsen av gjerningsmennene, påtruffet av en patrulje i Klubbgata. De ble pågrepet og tatt med til politihuset, opplyser operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

De ble altså tatt bare noen få hundre meter fra åstedet.

I en pressemelding opplyser politiet at de pågrepne er to gutter på 17 år. Mannen som ble knivstukket, er 22 år.

- De to er siktet for kroppsskade. Per nå er det ingen kjent relasjon mellom gjerningspersoner og offer, sier jourhavende jurist Anders Christiansen.

Den 22-årige mannen ble knivstukket tidlig onsdag morgen i Verksgata bak Magasinblaa, ved kaien mellom Jorenholmen og Fiskepiren.

Før pågripelsen beskrev politiet gjerningsmennene til å være rundt 180 cm høye og ha tynn kroppsbygning. Den ene var ikledd hvit hettegenser. En av dem haltet med den ene foten.

Mannen som ble knivstukket, var ved bevissthet da han ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus.

- Skadeomfanget er ellers ukjent, sier Skårland.

Politiet var straks ute med flere patruljer på jakt etter gjerningsmennene.

Avgangen til byøyene ble cirka 20 minutter forsinket på grunn av hendelsen, meldte Norled.

Kristian Jacobsen

Thomas Nesse var vitne til knivstikkingen. Han er elektriker og hadde nettopp møtt opp ved Magasinblaa, hvor han skulle ha sin første arbeidsdag i et prosjekt.

Nesse forteller at han så fornærmede komme gående i et normalt tempo på gangfeltet langs kaien, forbi Domino’s Pizza på sin venstre side. Så kom to menn løpende etter ham.

Kristian Jacobsen

– Han sa «gå vekk» til dem. Så skjedde det på sekunder. Det var ikke noen slåsskamp, mer en brytekamp. Jeg trodde det bare var noe kødd. Etterpå sprang de to mennene tilbake samme vei som de kom. Han som var blitt angrepet, gikk så bort til en syklist på kaien og ropte «hjelp meg, hjelp meg». Så fikk han komme om bord på hurtigbåten som lå til kai og fikk sette seg ned mens noen ringte 113, forteller Nesse.

For Nesse så det ut som mannen var blitt stukket i venstre side av magen.