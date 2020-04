405 millioner i krisepakke til Rogaland

Regjeringen legger 405 millioner kroner på bordet i det som er første redningspakke til kommunene i Rogaland.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Alekander Stokkebø sitter i finanskomiteen på Stortinget. Foto: Kristian Jacobsen

Ola Fintland Journalist

– Det viktigste nå er at kommunene ikke stopper opp og at de har penger til å få opp aktiviteten både på innkjøp, investeringer og byggeprosjekter slik at vi får flest mulig i arbeid snarest mulig, sier Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre.

Han uttaler seg på vegne av både Venstre og de to andre partiene i regjeringen ved Aleksander Stokkebø (H) og Geir Toskedal (KrF), som begge sitter i finanskomiteen på Stortinget.

– Dere kaller dette for første redningspakke. Betyr det at det kommer mer?

– Ja, om situasjonen vedvarer og behovet øker er vi innstilt på å stille opp, slik at kommunene kan bidra til å smittevern og å holde hjulene i gang. Regjeringen vil komme tilbake til en oppdatering om situasjonen i revidert nasjonalbudsjett, svarer Stokkebø.

Totalt er redningspakken til kommuner og fylkeskommuner på 6,15 milliarder kroner. Av tilskuddet til kommunene, vil 3,75 milliarder kroner bli fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, noe som gir kommunene i Rogaland en økning på 332 millioner kroner i 2020.

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt.

Av tilskuddet til fylkeskommunene vil 1 milliard kroner gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Resten, 250 millioner kroner, vil gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger.

– I kollektivtransporten har det vært en stor svikt i billettinntekter. De 50 millionene ekstra til Kolumbus er helt avgjørende for å redde selskapet gjennom den krevende tiden, slik at vi også har et kollektivtilbud når vi vender tilbake til hverdagen, sier Lunde.