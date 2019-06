Magne Hopland i Rogaland brann- og redning IKS opplyser at det samlet er meldt inn om lag 450 bål i distriktet. Det er flere enn i fjor. 116 av disse er offentlige arrangementer.

Værmeldinga lover bra

Værmeldingen for sankthans-helga lover bra for folk som vil oppholde seg utendørs – med et mulig unntak for lørdag morgen og formiddag på Nord-Jæren.

Sankthansaften blir det 16-17 grader, delvis sol og lite vind både i Ryfylke, sørfylket, i Stavanger og Sandnes, samt Rennesøy, Randaberg og Finnøy.

– Det ligger et lavtrykk i Norskehavet som vil gi litt nedbør fredag, men det trekker nordover i løpet av fredag kveld og natt til lørdag. Lengst nord i Sør-Rogaland kan det bli noen byger først på lørdagen, men så blir det bedre, sier statsmeteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt.

Resten av helga skal forløpe uten mer fuktig fra oven, skal vi tro meteorologen.

– Det ligger litt kjøligere luft over hele Sør-Norge nå, men det ser ut til å bli rundt 15 grader både lørdag og søndag. Når sola er framme blir det litt varmere, sier Svanevik.

Mer finvær på vei

Lite vind skal det også være, både lørdag og søndag. Det skulle gi greie forhold for alle som skal fyre opp sankthans-bål rundt i fylket.

– Det har jo regna en del i det siste, så det er ganske fuktig i bakken. I det store og hele er det ingen utbredt skogbrannfare nå, sier statsmeteorologen.

Hun tar med at helga er en fin opptrapping til mer, og framfor alt varmere, godvær utover i neste uke.

– Et høytrykk bygger seg opp nå, så det blir varmere utover i uka. Kanskje over 20 grader igjen, sier Magni Svanevik.

– Og hvordan skal meteorologen feire sankthans?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, for jeg skal jobbe i helga.

Husk bålforbudet

- I våre 12 eierkommuner er det meldt inn 320 bål. Det er flere enn i fjor, sier Magne Hopland.

– Brannvesenet har tatt noen stikkprøver for å se etter plassering og mulig avfall på bålene. Det ser ut til at folk er blitt mer bevisst på hva de kaster på bålet når det gjelder forurensende materialer og det er vi glade for. Mannskapene på vakt vil ta noen kontroller på lørdag og søndag, opplyser Magne Hopland.

Generelt er det bålforbud mellom 15. april og 15. september. Dette gjelder også på St. Hans og det er ikke tillatt å tenne opp bål, grill, engangsgrill og stormkjøkken i eller i nærheten av skog og annen utmark, uten godkjennelse.

Det er lov å grille i egen hage og på steder der det åpenbart ikke kan føre til brann, men vær alltid forsiktig og bruk hodet når du gjør opp ild utendørs. Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild, er det bedre å stå over, er rådet fra Rogaland brann- og redning IKS.

Fakta: Sankthans Sankthans eller Sankt Johannes’ dag, som er det fulle navnet, er en kirkehøytid til minne om døperen Johannes’ fødsel 24. juni.

Dette markeres i Norge med bålbrenning kvelden før, på sankthansaften.

I en del norske dialekter kalles høytiden jonsok, som var det gamle norske navnet.

Både Jon og Hans kommer av Johannes. Endelsen -ok er den samme som vi finner i olsok (Olavsdagen 29. juli, dødsdagen for Olav den hellige).

Den kommer av voke, som betyr ’våke, våkenatt’. Jonsok er altså en våkenatt for Johannes døperen. Kilde: Språkrådet

Mest bekymret for små privatbål

Magne Hopland i brannvesenet ber folk om å være varsomme ved bruk av åpen ild. Det er særlig private bål på bygda han er bekymret for.

– De store bålfeiringene er på Vaulen og ved Vannassen i Stavanger. De er vi ikke bekymret for sikkerheten rundt. Men mer private bål på bygdene er vi mer bekymret for, sier han.

Sånn skal bålet være

Husk at bålet skal ha en ansvarshavende som skal se til at bålet bygges og brennes på en forsvarlig måte.

Ved bygging og opptenning av bål er det viktig at man tidlig tenker over hvilke faktorer som kan spille inn når flammene først har tatt tak. Som plassering og vindretning.

Det er kun tillatt å brenne rent trevirke, hageavfall og greiner. Behandlet tre, gummi og plast, avgir farlige gasser som er direkte helseskadelige og har ingenting på et bål å gjøre.

Her blir det bål søndag

I alt 116 offentlige bål er meldt inn til brannvesenet. Her et et utvalg:

Randaberg:

Vistestranden

Rennesøy:

Badeplass, Skorpefjell, Mosterøy

Finnøy:

Fåstranda

Talgje

Stavanger:

Vannassen

Møllebukta

Sandvågen, Hundvåg

Store Stokkavatn

Sandalsloen

Vibestraen, Kvernevik

Fritidsgården, Gausel

Vardeneset

Tou Scene

Sandnes:

Skaarlia

Dreggjesvika

Ballløkka, Hommersåk

HV-huset, Oslo

Sokn Marina

Strandsonen, Askje

Ålgård:

Torggata mellom Ami og Outleten

Klopphammaren

Gjesdal:

Kyllingstad badeplass

Kyllingstad forsamlingshus

Lauveien v/Kongeparken

Mosaberget ballbinge

Klepp:

Fotballbanen, Verdalen

Haugabakka friluftsområde

Orstadforen vellag

Time:

Frøylandsvatnet

Fotballbane, Knappholen

Fotballbane, Hågenholen

Hå:

Sirevåg

Strand:

Heia skole

Jørpelandsholmen

Sponvika badeplass, Bjørheimsbygd

Forsand:

Bergekleivå

Suldal:

Erfjord skule

Kilde: Rogaland brann- og redning IKS