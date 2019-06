Ruspåvirket mann stakk av fra politiet - endte på jorde

Like etter 02.00 i natt stakk en bil fra utrykningspolitiet i høy hastighet i retning Malmheim. Kort tid etter fikk politiet melding om at bilen var kjørt ut på et jorde. Føreren hadde stukket fra stedet, og politiet lette med patruljer og hund i området.

Etter en time ble personene som var i bilen funnet. Alle var uskadde. Føreren av bilen blir anmeldt.

– En mann ble anmeldt for fartsovertredelse, for at han ikke stanset for politiet, uaktsom kjøring og kjøring i ruspåvirket tilstand, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til Aftenbladet.