Omstridt bussvei-strekk ut på høring

Ryfast-sjef og tidligere fylkessamferdselssjef Gunnar Eiterjord tok denne uken bladet fra munnen om Bussvei-planen, en strekning han mener kan koste helt opp mot 3 milliarder kroner (kalkylen er 1,9 mrd). Hans foretrukne alternativ er å legge hele Bussveien på Hinna-siden og dermed få kostnaden ned på et nivå han anslår til om lag 840 millioner.

Elefant og mus

Eiterjord ble ikke nevnt ved navn i debatten i kommunalstyret for byutvikling (Kbu), men hans etterfølger som samferdselssjef, Gottfried Heinzerling hadde følgende melding om de siste dagers debatt.

– Vi vet at vi kan spare betydelige beløp ved å legge alt på Hinna-siden. Men da svarer vi ikke på oppgaven som er å skaffe flatedekning på utbyggingsområdene i Jåttåvågen og et nytt knutepunkt for kollektivtrafikken på lokket over rundkjøringen. Blir man bedt om å tegne en elefant, kan man ikke velge å tegne en mus. Da har man ikke levert, sa Heinzerling.

– Når det gkjelder kostnader har vi så langt holdt oss innenfor rammen satt av styringsgruppen, og vi jobber ennå for å redusere kostnadene enda mer, sa Heinzerling, som også minnet om at staten nå skal ta 66 prosent av kostnadene til Bussveien.

Debatten var preget av at FNB og Frp ville skrinlegge hele planen, mens de øvrige partiene, H, Ap, Venstre og MDG, ville legge den ut på høring. De to i mindretallet gjorde uansett mest av seg.

Mindretallet

– Tolv familier får boligene sine stjålet. Store deler av kostnadene blir lagt på bilistenes regning. I tillegg bidrar forslaget til å hindre framkommeligheten til bilistene, sa Mats Danielsen (Frp).

Frode Myrhol (FNB), som blir ny leder av utvalget neste år, var enig med Danielsen og betegnet bussveiplanene som gigantomani.

– Bussveien blir bare dyrere og dyrere, mens vi skulle prøve å gjøre det billigere. Det er utbygger i Jåttåvågen som tjener på at vi bygger denne Bussveien ned i et område som i dag er en ødemark. Regningen for deres fortjeneste blir lagt på inbyggerne. Hvis denne løsningen blir gjennomført, må det være rekkefølgekrav, slik at utbyggerne er med på å finansiere infrastrukturen til området, sa Myrhol.

Han fikk svar fra leder Kari Raustein (H):

– Myrhol snakker om fortjeneste for utbyggere. I realiteten snakker vi om veldig god samfunnsøkonomi. 6000 arbeidsplasser og 1500 nye boliger skal ligge i bydelen. For å få næringsaktører til å investere, er det viktig å ha et høyverdig kollektivtilbud der.

– Vanvittig flott

Kjartan Alexander Lunde (V) mente også at bussvei-planen er midt i blinken.

– Jeg gleder meg til fortsettelsen av prosjektet. Dette kommer til å bli en vanvittig flott bydel, som vil kunne ta veksten i regionen vår og bidra til at vi slipper å bygge ned matjord. Vi liker heller ikke å gjøre inngrep i private eiendommer, men i noen tilfeller må vi godta det. De berørte vil bli kompensert med markedspris, sa Lunde.

han mente likevel at det bør finnes en bedre løsning for 48 husstander i Hindalsveien, som i planen påtvinges å kjøre helt ned til Hinna og rundt også når de skal nordover,

– Man må forsøke å få en bedre løsning. Det er dumt når 48 husstander må kjøre to kilometer ekstra. Det blir mange kiliometer totalt i løpet av et år, sa Lunde.

Anders Fjelland Bentsen (Ap) mente også at Bussveien er bra, og at det er et nødvendig grep å legge den ned i Jåttåvågen, på tross av ulemper som høye kostnader, inngrep i eiendommer og trøbbel i anleggsperioden.

– Det er greit at bussen får sin egen trasé, uten biltrafikk, sa han.