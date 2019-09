Rekordmange boliger på markedet i Stavanger, men det tar lang tid å selge dem

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger i august var 79 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 49 dager i gjennomsnitt, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

I denne sammenheng telles Stavanger som Stavanger, Forsand, Sandnes, Rennesøy, Finnøy, Sola og Randaberg.

Boligprisene i Stavanger steg ellers med 1,4 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+1,2 prosent), Bergen (+0,4 prosent), og Trondheim (+0,2 prosent).

I Stavanger har boligprisene hatt en flat utvikling de siste tolv månedene. Det er svakere enn i Oslo (+3,8 prosent), Bergen (+1,6 prosent) og Trondheim (+1,0 prosent).

– Flat utvikling

– I Rogaland forventer vi en økning i salg fremover på mellom 8–12 prosent sammenlignet med 2018. Dette tror vi fordi regionen har et bra arbeidsmarked, det er lave renter og det varsles om økt tilflytning. Heldigvis for potensielle kjøpere, og uheldigvis for selgere, tror vi at prisene vil ha en flat utvikling. For selv om etterspørselen etter boliger øker noe, vokser tilbudssiden raskt. Vi har nå det høyeste tilbudet noensinne av brukte boliger for salg i Stavanger-området, sier regionsjef i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom, Gaute Thise Jacobsen, til konsernets nettsted.

3667 boliger til salgs

Det har i august blitt solgt 400 boliger i Stavanger, det er 6,3 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2018. Hittil i år er det solgt 3082 boliger. Det er 6,3 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i august blitt lagt ut 618 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 4,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Hittil i år det lagt ut 3667 boliger til salgs. Det er 4,0 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.225.000,-

NB: Vi gjør oppmerksom på at den geografiske inndelingen for beregningen av prisutviklingen er endret fra og med januar 2018. Kommunene