Henlegger sak mot voldtektssiktet barneskoleansatt

– Voldtektssaken og stalkingen er henlagt på grunn av bevisets stilling. Det er likevel besluttet å gi forelegg på 10.000 kroner for seksuelt krenkende adferd og brudd på kontaktforbudet, sier politiadvokat i Politiet i Sør-vest, Christine Kleppa til Aftenbladet

I begynnelsen av november ble det kjent at en kvinnelig barneskoleansatt i 50-årene var siktet for voldtekt av barn under 14 år. Ifølge siktelsen skal hun ha forgrepet seg på en tidligere elev ved skolen hun jobber.

I slutten av november ble siktelsen mot kvinnen utvidet til også å gjelde brudd på straffeloven paragraf 266a den såkalte stalkingparagrafen.

– Ved at saken nå er henlagt opplever min klient det nå som at hun har blitt hørt. Vi har ikke tatt stilling til om hun skal vedta forelegget, men hun har i avhør ikke erkjent straffeskyld på noen av punktene, sier advokat Hans Marius Thorsnæs i advokatfirmaet Torstrup til Aftenbladet.

Bistandsadvokat Kristin Jensen ønsker ikke å kommentere saken.