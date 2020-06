Politikerne vil ha enklere bussvei til Vatne: – Køene er borte

Flere partier tar til orde for å nedskalere bussveiplanene fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen, men Høyre advarer mot en kortsiktig løsning.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Roar Randeberg i Gravarsveien 41 er en av flere beboere som vil bli berørt av bussveiplanene fra Sandnes til Vatnekrossen, men foreløpig er han den eneste som vet at huset hans med sikkerhet må rives. Foto: Jon Ingemundsen

Julie Teresa Olsen Journalist

I planprogrammet som ble vedtatt i 2018 ba politikerne om et alternativ med to kollektivfelt, to felt for biltrafikk, tosidig sykkelfelt og tosidig fortau for bussveien mellom Sandnes sentrum og Vatnekrossen. Men en slik løsning er trolig for dyr og vil føre til at flere hus må rives på strekningen.

– Det har rent mye vann igjennom havet siden vi vedtok planprogrammet. Vi må stille de grunnleggende spørsmålet om hva vi trenger på denne strekningen. Jeg er ikke ekspert på dette, men når jeg ser hvordan trafikkbildet har endret seg etter omkjøringen til rv. 13 og folk ikke lenger kjører gjennom sentrum, så konstaterer jeg at køen er borte, sier ordfører Stanley Wirak (Ap).

– Vi kan nedskalere denne bestillingen og gå over på en godt nok-løsning. Vi trenger ingen midtstilt bussvei på denne strekningen, men må heller finne enkle løsninger som kan gi fremdrift, mener varaordfører Pål Morten Borgli i Frp.

– Det er ingen skam å snu og heller se på enklere og billigere løsninger, men da må nabokommunene gjøre det samme. Vi kan ikke ha det slik at vi sparer inn penger i Sandnes, mens andre opprettholder standarden på sine prosjekter, understreker han.

Beboerne langs bussveien mellom sentrum og Vatne har lenge etterlyst informasjon. Men Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune er sterkt uenige om veien videre. Dermed er den politiske behandlingen utsatt på ubestemt tid.

Dette er strekningen for den planlagte bussveien mellom Sandnes sentrum og Vatne.

Høyre vil ikke ha en kortsiktig løsning

Også MDG tar til orde for å nedskalere bussveiplanene til Vatnekrossen.

– Sandnes Øst er ikke MDG sin prioritet. Vi ønsker byutviklingen mer i sentrum og langs kollektivaksene mellom Sandnes og Stavanger. Vi støtter derfor at bussveien til Vatnekrossen ikke prioriteres eller tas ut, gitt stram økonomi i Bymiljøpakken. Noe må prioriteres bort etter at rushtidsavgiften er fjernet og inntektene lavere enn forutsatt, sier Erlend Kristensen i MDG,

Han mener det er god nok fremkommelighet for bussene allerede i dag, men mener sykkel- og gangeforholdene bør forbedres.

– Vi har selvsagt forståelse for at beboerne ikke bør sitte i uvisse og at vedtak bør gjøres snarlig, legger han til.

Høyre på sin side advarer mot å lage en billigløsning.

– Høyre ønsker å ta denne saken opp i kommende formannskap. Beboerne må få en avklaring. Sandnes skal ikke være de som salderer Bussveiprosjektet til fylkeskommunen. Bussvei til Vatne er viktig byutviklingsprosjekt for både for by, bydel og fremtidig utbygging i Sandnes Øst, sier Leiv Rune Mjølsnes (H).

– Vi kan sikkert finne besparende elementer, men vi kan ikke akseptere en kortsiktig B-løsning og la Stavanger stikke av med A-løsningene, legger han til.

Gjennomgang i høst

Styringsgruppen for Bymijøpakken som skal gjennomgå alle prosjektene og vedta kostnadskutt på til sammen 2,5 milliarder kroner.

– Styringskomiteen har vedtatt at vi skal beslutte hvilke prosjekter som nedskaleres i løpet av høsten. Da må vi samtidig få en faglig vurdering på hva som er nødvendig til Vatnekrossen. Jeg håper beboerne kan få et tydeligere svar i løpet av høsten, sier Wirak.

Aftenbladet fortalte nylig om Roar Randeberg i Gravarsveien 41 som sitter fastlåst i et hus som kan vet skal rives for å gjøre plass til den nye bussveien.

Ordføreren bor selv i leilighet like ved huset Randeberg. Han forstår fortvilelsen både til Randeberg og beboerne langs strekningen som ikke får et klart svar på hva som skjer med eiendommene deres.

– Båndlagte eiendommer er et landsomfattende problem og vi ser det over alt. Vi må jobbe politiske for å endre lovverket, men det er ikke gjort over natten. I første omgang må vi få avklart ambisjonene rundt bussveien slik at beboerne får et svar, sier Wirak.

– Randeberg må få en avklaring

Borgli har selv møtt Roar Randeberg i Gravarsveien 41.

–Fylkeskommunen bør omgående finne en løsning for Randeberg og hans familie slik at de kan komme seg videre. Det bør skje før sommeren selv om loven gir dem rett til å vente til det foreligger en reguleringsplan, sier Borgli.

– Det offentlige burde ikke hatt lov til å huseiere kneblet på denne måten i så mange år. En maks grense burde vært tre år. For mange er dette en katastrofe.