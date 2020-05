Sommervær i vente

Pinsehelga ser ut til å bli ei sommerhelg, med opp mot 25 grader i indre strøk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det kan fort bli aktuelt å ta seg et bad neste helg. Foto: Tommy Ellingsen

Hilde Moi Østbø Journalist

– Det er antydning til at det bygger seg opp et høytrykk mot pinsehelga. Da er det all grunn til å håpe og tro på lange perioder med sol og høye temperaturer opp mot 20–25 grader i indre strøk, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Vervarslinga på Vestlandet.

Områdene langs kysten kan få temperaturer mellom 17 og 20 grader, forteller meteorologen.

– Høytrykket bygger seg opp i løpet av fredag, og hele pinsen ser bra ut med høye temperaturer. Det blir en fin slutt på våren og en fin start på sommeren, sier han.

Frem mot fredag må vi imidlertid ta til takke med et litt mer skiftende vær.

– Det blir skiftende skydekke og regnbyger tirsdag, onsdag og torsdag. Mandag starter litt skyet, men det blir bra på ettermiddagen og kvelden. Temperaturen holder seg på rundt 15 grader, sier han.

Tirsdag vil det også bli rundt 15 grader, mens temperaturen onsdag og torsdag kan synke ned mot 10–11 grader.

– Det blir først litt kjøligere, men hvis høytrykket slår til, får dere varmt og fint vær til helgen, sier Granerød.