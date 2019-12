De neste dagene kan bli glatte for Rogaland

Mens Vegvesenet har mottatt meldinger om glatt føre på Jæren, mener meteorolog at faren vil bli større over helgen.

En bil kjørte i autovernet torsdag ettermiddag på grunn av svært glatt veibane. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– Det er vinter, så man må være obs, sier Hanne Norheim fra Vegvesenet.

– Ta det med ro, kjør etter forholdene, og vær ute i god tid, advarer hun.

En bil kjørte i autovernet på Kleppvegen retning Tjelta torsdag ettermiddag. Føreren, en kvinne i 20-årene, fremstår uskadet. Bilen måtte taues fra stedet, og Politiet melder om svært glatt veibane på stedet.

Norheim sier Vegvesenet i tillegg har mottatt flere meldinger om glatt føre i områder mot Klepp og Bryne i løpet av torsdag morgen og ettermiddag.

«vær obs og kjør forsiktig» advarer Vegvesenet. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Lars Andreas Selberg, vakthavende ved Meteorologisk Institutt, mener det er fare for mer is og glatte veier i løpet av helgen.

– Sånn det ser ut nå, har vi et høytrykk over Vestlandet som gir oss fint vær og rolig vind, sier han.

– Men for Rogaland vil det snart bli vind og stiv kuling enkelte plasser.

Selberg forteller videre at det forventes nedbør på lørdag. Nær kysten vil det være i form av regn, mens det sannsynligvis vil snø i indre strøk.

– Det er såpass lite nedbør at jeg tror ikke det vil bli et stort problem, men når temperaturen stiger på søndag kan man få glatt føre en del plasser, spesielt der man går fra snø til regn.

Selberg advarer om at Rogaland kan få trafikale problemer over helgen, og ber folk om å følge med på vegtrafikksentralen for oppdateringer.

