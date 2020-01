Vi følger Solamøtet direkte

Det går en grønn tråd gjennom mye av innledningen til fylkesordfører Marianne Chesak (Ap). Det er ikke overraskende, med tanke på hennes politiske og nokså grønne profil:

- Rogaland kan lede an det grønne skiftet nettopp på grunn av oljebransjen gjennom 50 år. Men det er nå vi må bestemme oss, sier Chesak.

- Skal vi snakke om det vi har og er best i verden på, eller skal vi bruke kreftene på nye, store globale utfordringer? spør hun.

- Jeg tør å påstå at Rogaland er den regionen i Europa som er best rustet til å lykkes med dette. Vi har fagfolkene, moderne teknologi, naturressurser og kapitalkreftene. Alt er på plass for at Rogaland skal ta en ledende posisjon, men premisset er at da må vi bestemme oss for å satse sammen, sier Chesak.