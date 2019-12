Følg åpningen av Ryfylketunnelen direkte

På årets nest siste dag åpner verdens lengste undersjøiske biltunnel mellom Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger. Aftenbladet dekker åpningen både med tekst, bilder og direkte-sending på video.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Ola Fintland Journalist

Tunnelen åpner for trafikk fra Solbakk kl. 12, og Aftenbladet blir med en av de første bilene gjennom tunnelen sammen med Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes.

Like etter at de første bilene når fram til Hundvåg, åpner også løpet for trafikk i motsatt retning mot Ryfylke.

Det blir ingen offisiell snorklipping når den 14,3 kilometer lange Ryfylketunnelen åpner. Det skjer først i februar når hele Ryfast-anlegget er klar, inkludert Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. Men Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes og prosjektleder Gunnar Eiterjord skal si noen velvalgte ord før bommen åpner for biler.

Magnhild Næss og Håkon Norland får æren av å kjøre først gjennom Ryfylketunnelen. Bak dem følger flere flotte biler fra Ryfylke veterankjøretøyklubb.

For sju år siden sto de sammen med Magnhild Meltveit Kleppa da hun tok første spadestikk for Ryfast. Den gang var de 14 år og hadde skrevet et leserinnlegg i Aftenbladet om fordelene med Ryfast.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 10:31 Oppdatert: 30. desember 2019 10:27