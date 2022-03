Besøkte nabofylket for å lære mer om e-sport-satsing: – Viktig at Rogaland tar en tydeligere posisjon

Fremveksten av e-sport og gaming vekker nysgjerrighet hos fylkeskommunen. Forrige helg var flere representanter på studietur til Bergen og Vestland.

Leder og nestleder i opplæringsutvalget i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Daniel Bøhn Rayner (Ap), fikk begge prøve ut VR-briller da de besøkte Energisenteret for barn og unge ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

– Hvordan kan Rogaland legge til rette for samme utvikling som i Vestland, og hva kan vi samarbeide om mellom fylkene for å utvikle gode, sunne og trygge tilbud om miljø for gaminginteresserte barn og unge?

Det var diskusjonstemaet fylkeskommunen tok med seg til Bergen og Vestland fylke forrige helg.

I løpet av oppholdet fikk leder og nestleder i opplæringsutvalget i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF), og Daniel Bøhn Rayner (Ap), være med og besøke en rekke ulike aktører som jobber målrettet med gaming- og e-sport-strategi.

De trekker fram flere lærdommer og erfaringer som ble med hjem i bagasjen til Rogaland.

Fakta Flertallspartiene forslag til e-sport «Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å fremme en sak om hvordan Rogaland kan ta en tydeligere posisjon innenfor e-sport og gaming i tråd med Kulturdepartementet sin nasjonale spillstrategi «Spillerom», som handler om å løfte dataspill som et selvstendig kulturuttrykk, kunstform, pedagogisk virkemiddel, næring og fritidsaktivitet. I sammenheng med dette er det viktig å være bevisst på at e-sport og gaming kan være et tiltak for å hindre utenforskap og fremme god folkehelse.» Les mer

Høstet inntrykk og erfaringer

– En av de flotte tingene vi lærte på Arna videregående skole i Bergen – en skole som fostrer både breddespillere og spillere på internasjonalt toppnivå – var hvordan faglige resultater, fysisk aktivitet og mental trening er like viktig som selve spilletreningen og resultatene, sier Rayner.

De siste årene har et voksende antall utdanningsinstitusjoner sett på hvordan e-sport og spilling kan inkorporeres i en studiehverdag, noe som også er med på å danne bakteppet for fylkeskommunens tur til fylket i nord.

Delegasjonen fikk også besøke en rekke andre aktører, som «Vestland e-sport» og «Aktive Gamere».

Inntrykkene og erfaringene fra disse skal hjelpe Rogaland med å forme en egen strategi for den virtuelle satsingen i årene som kommer.

– Det skjer utrolig mye spennende innenfor e-sport og gaming i Rogaland, ikke minst gjennom lokale initiativ på flere av våre videregående skoler. Dette vil vi gjerne bidra til å støtte opp om og legge mer til rette for, blant annet gjennom et enda tettere samarbeid med kommuner, frivillige organisasjoner og ikke minst idretten, sier Ege Tengesdal.

Fakta E-sport E-sport er konkurranser i videospill, hvor konkurransene ofte er organiserte med flere spillere. Telialigaen er den største nasjonale e-sportsligaen i Europa. I dag har den fire forskjellige grener, i spilene Counter-Strike GO, Rocket League, League of Legends og Hearthstone. Discord er en programvare som brukes til å kommunisere med andre spillere. De bruker taleanrop, videosamtaler og tekstmeldinger. Det kan gjøres i private chatter, eller i en «servere». En server er en samling av chatterom. Les mer

– Rogaland har et enormt potensial

I en undersøkelse gjort av statistikkbyrået Statista, kommer det fram at nærmere 600 millioner mennesker kommer til å se på e-sport i 2024.

Rundt 86 prosent av norske barn og unge driver med gaming jevnlig, viser tall fra Medietilsynet, noe som understreker hvor utbredt aktiviteten er.

En rekke aktører i Rogaland, som blant andre Haven e-sport, jobber med å legge til rette for møteplasser hvor gaming- og e-sport-interesserte kan møtes til sosial omgang, og konkurranser.

– Rogaland har flere store og innovative e-sportsmiljøer som leverer imponerende resultater når det gjelder både bredde- og toppidrett. Samtidig etableres det viktige samlingssteder som Haven, og Universitetet i Stavanger er også i full gang med sin satsing.

– Vi har i tillegg spennende spillutviklere som Misc games, og flere bedrifter bruker allerede e-sport og gaming i rekruttering og produksjon. Rogaland har et enormt potensial for å bli et svært viktig spillfylke for både idrett og næringsliv, men det krever at vi går sammen i riktig retning.

– En bevisst spillstrategi for hele fylket skal være med og bidra til nettopp dette, sier Rayner.

Flere satsinger lokalt

I starten på februar kunne ungdommene ved St. Svithun ungdomsskole juble etter å ha fått tilgang til splitter nye lokaler og gamingutstyr, etter at et samarbeid mellom kommunen og Einherjar E-sport resulterte i et nytt splitter nytt tilbud på skolen.

På Metropolis i Stavanger ble det nylig opprettet et eget e-sport-lag, samt pusset opp et eget gamingrom, hvor yngre og ivrige sjeler møtes til treninger og konkurranser.

Ved Vågen videregående i Sandnes kunne avdelingsleder for medier og kommunikasjon, Gunhild van Zanten Magnussen, i desember opplyse til Aftenbladet at de jobber med å innarbeide e-sport i undervisningstilbudet sitt.

Og i fjor høst kunne kjøpesenteret Kvadrat meddele at de blir Norges første av sitt slag til å opprette en egen e-sport-avdeling, hvor gamingfrelste, og de som er interesserte i virtuell konkurranse, kan møtes til spilling og sosialt samhold.

Samtlige saker understreker hvordan stadig flere aktører i samfunnet ser til den virtuelle verdenen, og hvordan spill kan bidra til at færre føler seg ensomme, eller utenfor.

– Tydeligere posisjon i det videre arbeidet

Så hva ønsker egentlig fylkeskommunen? Og hva skal de gjøre for å legge enda mer til rette for e-sport og gaming?

– Målet vårt er ikke å dyrke fram en mengde profesjonelle e-sport-utøvere. Vi ønsker både bredde- og toppidrett velkommen, men vil også se nærmere på hvordan vi kan løfte et slikt tilbud, rett og slett for å få flere elever til å trives på skolen, sier Rayner og Tengesdal.

– For oss er det særlig spennende å se nærmere på hvordan en satsing på e-sport og gaming kan bidra til å hindre utenforskap, samtidig som det kan være et tilbud til dem som satser eller driver med e-sport både på bredde- og toppidrettsnivå.

Til Aftenbladet minner de om at videregående skoler som Vågen, Strand og Vardafjell allerede er i gang med å innlemme e-sport og gaming som en del av opplæringstilbudet sitt i ulik grad og på ulike måter, men at de nå ønsker at fylkeskommunen skal ha en endelig tydeligere posisjon i det videre arbeidet.

