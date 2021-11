Stavanger: Paradis og Hillevåg i badeland-finale

Kommunedirektør Per Kristian Vareide vil fortsette samtalene med Bane Nor og Felleskjøpet for om mulig å realisere et privateid badeanlegg i Stavanger.

Tegningene som følger Felleskjøpets forslag viser et badeland i Hillevåg med tropiske innslag i den ene enden av bygningen.