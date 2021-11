Nå flyttes brikkene på Nytorget enda en gang

Slik kan «nye» Nytorget bli, i følge nye skisser fra Stavanger Utvikling. Mediabyen i bygget til høyre, Metropolis midt i bildet, med Ungdom og Fritid i bygget bak. Jugendbygget til venstre med påbygg på begge sider kan bli ny storstue for visuell kunst.

Metropolis skal likevel ikke inn i Jugendhuset, men skal heller inn i et nybygg på nabotomta til der de holder til i dag. Det betyr at det må finnes en midlertidig løsning for ungdomshuset i minst to og et halvt år.

