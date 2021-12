Her er full oversikt over koronajulen 2021

Leah Marie Minnesjord (13) skal synge for 50 gudstjenestedeltagere i Hana kirke på julaften. Det er første gang hun synger solo på gudstjeneste. Organist i Hana kirke Bjarte Lending, trakterer flygelet. Sokneprest Ronald Mong leder gudstjenestene julaften

De trodde på fulle hus og sang som løfter taket. Nå blir det mer lavmælt, langt færre i kirkebenkene og flere steder bare digitalt. De som velger sendingen fra Hana kirke, får høre nydelig solosang av Leah Marie Minnesjord (13).

– Jeg ble litt sjakk matt, sier Bjarte Lending.

Jomfru Maria, Josef, tre vise menn og et par gjetere er de eneste publikummerne når organisten i Hana kirke finpusser de musikalske numrene til julegudstjenestene.

Litt større publikum får han nok julaften, men heller ikke i år blir kirkejulen som den pleier.

– 9. desember fikk beskjed om at det blir maks 50 deltagere. I fjor visste vi i god tid at kirkejulen ble annerledes. I år hadde vi ikke laget en plan B.

Bjarte Lending er organist i Hana menighet. Han synger og spiller piano også, og dirigerer gospelkoret Abraham. De siste 12 årene har han spilt på to-tre julaftengudstjenester hvert år.

Koronajul i år igjen ...

Lending sier koronapandemien fikk kreativiteten til å boble i 2020. I kirken, som alle andre steder, var det nytt og litt spennende å trikse med videomøter, strømming og alternative måter å treffes på.

I år hadde nok mange håpet på å samles til julehøytid på den gamle, gode måten – uten munnbind – sammentrykket i kirkebenken.

Lending har jobbet som kirkemusiker i 12 år. Hver julaften har han spilt på to-tre julegudstjenester – og nesten alltid har han hatt med seg barnekor.

– Julegudstjenestene er et høydepunkt. Og det skal være barnestemmer på julaften, sier han.

Egentlig skulle Lending spille og synge sammen med et stort barnekor julaften og et voksenkor 1. juledag. Egentlig skulle det komme 600 soknebarn til gudstjenestene på julaften – og allsangen skulle løfte kirken.

Nå blir det likevel en plan B. I alle kirker.

Nedstrippet, men høytidelig

– Vi kjører vi en nedstrippet variant. Som vi streamer. Det blir meg og et par solister, sier Lending.

Han får blant annet med seg sønnen Gabriel (9) og Leah Marie Minnesjord (13) på den første gudstjenesten. Siw Noria Øiongen er solist på gudstjeneste nummer to.

Gabriel Lending (9) og Leah Marie Minnesjord (13) synger «En stjerne skinner i natt».

– Jeg skal synge «Bare et barn», sier Gabriel.

– Jeg har ikke helt bestemt meg ennå, kanskje blir det «Selmas sang», sier Leah Marie.

«Selmas sang» er kjent fra julekalenderserien Snøfall som gikk på NRK første gang i 2016.

De heldige som får komme til kirken, skal i tillegg til solosang få synge med på de kjente julesalmene.

– Men taket vil neppe løfte seg når det bare er 50 som synger?

– Jeg har hatt 200 på konfirmasjonsgudstjeneste som synger mer lavmælt enn 50 på julaften. De 50 påmeldte har en interesse for å komme. Men det blir nok en stille og forsiktig allsang. På et vis er det litt trist, samtidig bygger det også et fint fellesskap når man sitter i benkeraden og hører sin egen stemme, sier Lending, og legger til at han også ser fram til gudstjeneste 1. juledag.

– Da kommer de som vil synge alle versene på «Mitt hjerte alltid vanker», de som reiser seg når vi synger «Joy to the world». Messen er mer høyverdig, og de som kommer har det ikke like travelt som på julaften, sier Lending, som selv skal synge «O helga natt» 1. juledag.

Disse reglene gjelder

Nedstrippet blir det også i resten av kirkene i distriktet. Reglene er:

maks 50 deltagere

god avstand

munnbind

registrering av navn og nummer på dem som kommer

Noen menigheter velger å strømme sine gudstjenester, slik at folk kan sitte i de tusen hjem å følge med. Andre inviterer til kirkevandringer/åpen kirke, slik at folk kan komme innom og få litt sakral julestemning før de haster hjem til pinnekjøttgryta.

Koronareglene gjør også at menighetene har innført påmelding – og mange julegudstjenester er allerede fulltegnet.

Egentlig skulle barnekoret fylle kirken med sang julaften. – Nå gjør vi det vi tør å gjøre, da blir det nedstrippet, sier kirkemusiker Bjarte Lending, som får med seg to barnesolister på den første gudstjenesten i Hana julaften.

Mange kjører digital julaften

Randaberg menighet kjører hele fem gudstjenester på julaften, hvorav én er heldigital. Gudstjenesten strømmes klokken 13 og er spesielt tilpasset barn.

– Vi håper familier vil samle seg foran skjermen. Vi har med oss en barnegruppe som skal synge, og det blir et søndagsskolepreg på formidlingen. De som går på søndagsskolen, eller melder seg, får tilsendt en aktivitetspose på forhånd, slik at de kan løse noen oppgaver underveis i gudstjenesten, sier barne- og familiearbeider Ingrid A. Waage.

I Gand menighet i Sandnes blir det heldigital julaften. Gudstjenesten spilles inn et par dager før jul.

– Vi håper å lage en varm og fin gudstjeneste og bringe julestemning hjem til folk, sier kantor Bengt Norbakken, som spiller både piano og orgel i gudstjenesten.

Han får også med seg trompetist Espen Behrens og ti unge sangere som har bakgrunn fra ungdomskoret GG i Gand. Gudstjenesten ledes av sokneprest Astrid Harbo.

Også Nærbø menighet, Bogafjell menighet og Frøyland og Orstad menighet kjører digitale julegudstjenester julaften. (Se oversikt lenger nede, flere andre menigheter tilbyr også digitale versjoner)

I Domkirken og St. Petri menighet i Stavanger blir det i tillegg til fire gudstjenester også i julevandring i Petrikirken fra klokken 15 til 16.

– Hvert tidende minutt leser vi Juleevangeliet og synger Deilig er jorden. I fjor ble det skikkelig høytidsstemning, og vi opplevde aldri at det var problem å holde nok avstand, sier sokneprest Øivind Holtedahl.

Gudstjenesten i Petrikirken julaften kokken 14.00 strømmes på www.aftenbladet.no. Aftenbladet viser også Stavanger Gospel Company sin julekonsert onsdag 22. desember.

Også Sørnes menighet i Sola inviterer til åpen kirke klokken 14.30 til 15.30. Da kan folk komme innom å tenne et lys og høre julemusikk.

Sandnes menighet gjentar suksessen fra i fjor, og holder to utegudstjenester julaften.

Slik blir julegudstjenestene

Merk at flere menigheter strømmer sine gudstjenester. De fleste har lenker til de digitale gudstjenestene på menighetens nettsider eller på Facebook.

Mange kirker har også lenker til sine sendinger på digikyrkja.no.

Et par kirker er åpne en time julaften, for dem som vil innom å tenne et lys eller synge en julesang.

Så godt som alle kirker minner om at man må melde seg på gudstjenestene, ettersom det kun er anledning til å ha 50 deltagere per gudstjeneste.

Stavanger:

Madlamark menighet:

Julaften kl. 13, kl. 14, kl. 15 og kl. 16

Første juledag kl. 12

Hillevåg menighet:

Julaften kl. 14.00 og kl. 15.30

Første juledag kl. 11.00

Revheim menighet:

Julaften kl. 13.30, 14.45 og 16.00

Første juledag kl. 12.00

Gausel menighet:

Julaften kl. 14.00 og 16.00

Første juledag kl. 12.00

Hinna menighet:

Julaften kl. 13:00, kl. 14:30 og kl. 16:00:

Første juledag kl. 12:00

Kampen menighet:

Julaften kl. 15:00 og kl. 16:00

Første juledag kl. 11:00

Hundvåg menighet:

Julaften kl. 13.00 og kl. 14.30 – gudstjenesten streames. Kl. 16.00.

Første juledag kl. 12.00 i Hundvåg kapell

Vassøy kapell:

Julaften Kl. 14.00

Stokka menighet:

Julaften kl. 14.30 og kl. 16.00

Første juledag kl. 12.00

Tjensvoll menighet:

Julaften kl. 14.00 og kl. 16.00

Første juledag kl. 11.00

Bekkefaret menighet:

Julaften kl. 14:30 og kl. 16:00 (streames)

Første juledag kl. 11:00

Hafrsfjord menighet:

Julaften kl. 13.30, 14.45 og 16.00

Første juledag kl. 12.00

Sunde menighet:

Julaften kl. 14.30 og 16.00

Første juledag kl. 12.00

Tasta menighet:

Julaften kl. 13.00, 14.00 og 15.00

Vardeneset menighet:

Julaften kl. 14.00, 15.00 og 16.00

Første juledag kl. 12.00

St. Petri:

Julaften kl. 08.15, 12.00, 13.00 og 14.00

Første juledag kl. 11.00

St. Johannes:

Julaften kl. 14.00 og 16.00

Første juledag kl. 11.00

Varden kirke:

Julaften kl. 14.30 og 16.00

St. Petri kirke er åpen for julevandring julaften.

Rennesøy og Mosterøy menigheter:

Julaften:

Utstein Kloster kirke kl. 14:00

Hausken kyrkje kl. 14:00 (streaming)

Austre Åmøy kapell kl. 15:00

Utstein Kloster kirke kl. 15:30

Første juledag:

Hausken kyrkje kl. 12:00

Hesby, Sjernarøy, Talgje:

Julaften:

Fogn kyrkje kl. 14.30 (streames) og kl. 15.15

Halsnøy bedehus kl. 11.00

Hesby kyrkje kl. 14.00, 15.00 og 16.00

Jørstad kyrkje kl. 13.00

Sjernarøy kyrkje kl. 14.30 og kl. 15.30

Talgje kyrkje kl. 11.00 og kl. 12.30

Første juledag:

Hesby kyrkje kl. 12.00

Talgje kyrkje kl. 12.00

Sandnes:

Høle og Riska:

Høle kyrkje: Julaften kl. 14.45 og 15.30

Høle kyrkje: Første juledag kl. 11

Riska kirke: Julaften kl. 14.00 og kl. 15.00, ute ved stallen

Riska kirke: Første juledag: kl. 12.00.

Forsand menighet:

Julaften kl. 14, 14:45, 15:30 og 16:15. To streames.

Første juledag kl. 12

Lura menighet:

Julaften kl. 13:30, 14:45 og 16:00

Første juledag kl. 12:00

Høyland kirke:

Julaften kl. 1430 og 1600

Første juledag kl. 12.00

Sviland kyrkje:

Julaften kl. 1500

Sandnes kirke:

Julaften kl. 14.00 og kl. 15.00: Utegudstjeneste

Første juledag kl. 12.00

I Gand kirke blir det kun digital gudstjeneste julaften.

Gand menighet:

Julaften: Kun digital gudstjeneste i Gand kirke

Julebygda kapell kl. 14.30 julaften

Første juledag kl. 11 i Gand kirke

Bogafjell kirke:

Julaften kun digitalt klokken 14

Hana kirke:

Julaften kl. 14.00 og 15.30 (streames)

Første juledag kl. 12.00 (streames)

Bymenigheten:

Julaften 13.00 og 14.15 i Ganddal bydelshus

Jæren:

Gjesdal sokn:

Julaften kl. 13.15 Dirdal kyrkje

Julaften kl. 14.30 Dirdal kyrkje

Julaften kl. 16.00 Oltedal kyrkje

Første juledag kl. 10.30 Gjesdal kyrkje

Første juledag kl. 12.00 Gjesdal kyrkje

Ålgård kirke:

Julaften kl. 11.00, kun digital gudstjeneste

Første juledag kl. 11.00

Bryne kyrkje:

Julaften kl. 13.30, 14.30, 15.30 og 16.30 (streames til digikyrkja.no)

Første juledag kl. 12.00

Undheim kyrkje:

Julaften kl. 14.30

Frøyland og Orstad kyrkje:

Julaften kl. 1500. Gudstjenesten er digital

Nærbø kyrkje:

Digital julegudstjeneste klokken 14.00 julaften

Digital gudstjeneste første juledag klokken 11:00

Varhaug kyrkje:

Julaften kl. 14:00 (streames), kl. 15.00 og kl. 16.

Første juledag kl. 11:00 (streames)

Ogna kyrkje:

Julaften kl. 14:30 og kl. 16:00

Første juledag kl. 11:00

Klepp kyrkje:

Julaften kl. 13:30, 14:15, 15:00 og 15:45

Første juledag kl. 12 (streames)

Bore kyrkje

Julaften: kl. 14:00, 15:00 og 16:00

Første juledag kl. 12

Orre kyrkje:

Julaften kl. 15:00 (streames)

Time kyrkje:

Julaften kl. 14.30 og kl. 15.45

Første juledag kl. 11.00

Tungenes:

Ræge menighet:

Julaften kl. 14.30 og kl. 15.00

1. juledag kl. 12.00.

Sørnes menighet:

Julaften kl. 13.30 og kl. 16.00

Første juledag kl. 12.00

På julaften er Sørnes kirke åpen kirke mellom kl. 14.30 og kl. 15.30

Silje Barkved Fossan er sokneprest i Sørnes kirke. Kirke er åpen mellom kl. 14.30 og kl. 15.30 julaften.

Grødem menighet:

Julaften kl. 14.00 og 15.00 (streames)

1. juledag kl. 12.00

Sola menighet

Julaften kl. 13.00, 14.30 (streames) og 16.00

1. juledag kl. 12.00

Randaberg menighet:

Julaften kl. 08.00, kl. 14, kl. 15.15 (gudstjenesten steames) og kl. 16.15

OBS! Klokken 13 julaften er det digital julegudstjeneste

Første juledag kl. 11.00.

Tananger menighet:

Julaften kl. 14.00 og 16.00

Første juledag kl. 12.00

Kvitsøy:

Julaften på bedehuset kl. 12:30

2. juledag i kirken kl. 11.00

Flere fysiske gudstjenester i Sola kirke julaften.

Dalane:

Egersund kirke:

Julaften kl. 14.60 og kl. 16

Første juledag kl. 11

Bakkebø kirke:

Julaften kl. 14

Hellvik bedehus

Julaften kl. 14

Bjerkreim kirke:

Julaften kl. 13.00, 14.30 (streames) og 16.00

Første juledag kl. 11 (streames)

Sokndal kirke:

Julaften kl. 15.30 og kl. 16.30

Første juledag kl. 11.00

Eigerøy arbeidskirke:

Julaften kl. 14.30 og 16.00

Helleland kirke:

Julaften kl. 15.30

Lund kirke:

Julaften kl. 14.30, 16.00 og Juleandakt kl. 16.45

Heskestad kirke:

Julaften kl. 14.00

Ryfylke:

Jørpeland kyrkje:

Julaften kl. 13, 14, 15 og 16:

Første juledag kl. 12:

Tau kyrkje:

Julaften kl. 13.30, 14.45 og 16

Første juledag kl. 12

Årdal kyrkje:

Julaften kl. 14.30

Fister kyrkje:

Julaften kl. 14.30

Hjelmeland kyrkje:

Julaften kl. 16.00:

Første juledag kl. 12