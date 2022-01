Planlegger milliardinvesteringer i nye fabrikker

I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn, og på veien dit skal vi redusere utslippene med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030. Rainer Winfried Speth er site manager hos Gen2 Energy, som planlegger hydrogenfabrikk på Jelsa.

Ryfylke er Rogalands episenter for et grønt jordskjelv. Det er milliardplaner for hydrogen og ammoniakk. Først ut er «Hydra», verdens første hydrogenferje.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden