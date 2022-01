Evelyn Egeli skal vurdere Inger-Tones mulighet for erstatning

Inger-Tone U. Shin hadde fredag første møte med advokat Evelyn Egeli som jobber i Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co.

Advokat Evelyn Egeli skal vurdere Inger-Tones mulighet for å rette erstatningskrav. Hun tenker umiddelbart at Hå kommune har stått for den mest åpenbare svikten. – Spørsmålet hvor langt kommunen er villig til å strekke seg for å bøte på skaden som er påført Inger-Tone, sier hun

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden