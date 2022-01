66 år gammel blomsterbutikk i Sandnes får nytt liv

Helt siden 1956 har Aarrestad Blomster satt sitt preg på Sandnes sentrum. Nå har den kjære lokalbutikken fått nye eiere.

Blomsterdekoratør Astrid Lauridsen gleder seg over å kan sette sitt preg på lokalene til Aarrestad Blomster.

– Det var en fin og velfungerende bedrift i mange år, og det er viktig å ivareta. Samtidig skal jeg gjøre det litt mer mitt eget. Jeg er veldig glad i farger, så dette blir nok den største forandringen, forteller den ferske daglige lederen.

I elleve år har blomsterdekoratøren Astrid Lauridsen vært i bransjen. Så lenge hun kan huske har hun drømt om å drive noe eget.

Midt under videreutdanningen for å ta mesterbrev, skulle hun få sjansen.

Rogalendingen Astrid Lauridsen er Aarrestad Blomsters nye daglige leder.

– Det vil bli en livsstil og vil gå mye timer. Mye mer enn jeg hadde trodd. Men tida flyr og det er veldig gøy, forteller hun.

Nye malestrøk

Under årets første måned skal butikken få et lite ansiktsløft. Det er en del som må males og fikses, men Lauridsen har det klart.

– Jeg vil gjerne få inn litt mer naturlige materialer, i form av potter med litt mykere farger. Satse noe mer på store og små grønne planter, og sjeldnere sorter. Det kommer til å bli et spennende utvalg, og jeg håper det vil bli godt mottatt, sier hun.

Den tidligere eieren Olaug Eide stilte også ut egenlaget kunst blant plantene i butikken. Nå står det hvite lokalet nærmest helt tomt under oppussingen.

Aarrestad Blomster er ei kjent perle i Sandnes sentrum. I hele 66 år har forretningen florert av roser, peoner og påskeliljer.

Etter 40 år som forsørger av kranser og buketter til lokalmiljøet, bestemte de tidligere eierne seg for å selge.

– Det gagner ikke bare oss, men mange

Det var Huset Vårt Sandnes AS som kjøpte opp Aarrestad Blomsters aksjer, for å forhindre at den ble avviklet. Målet er at Lauridsen kan kjøpe butikken når hun føler seg klar for det.

– Hvis vi ikke tar vare på de gode opplevelsene, så kommer det mindre folk til Sandnes. Vi må gjøre alt vi kan for at Sandnes er en attraktiv plass. Det gagner ikke bare oss, men mange, sier huseier Torben Øvstebø.

Tidligere har Øvstebø-gruppen reddet to andre sentrumsbutikker, Oliviers & co og Chapeau, som gikk konkurs.

I 2020 ble olivenoljebutikken Oliviers & co og sykkelbutikken Chapeau berget av Øvstebø-gruppen. Avbildet her er daglig leder i Oliviers, Ingunn Sandanger Kvitvær, og Torben Øvstebø.

Blir et midlertidig «vippstorg»

Fram til åpning vil gatehjørnet til Aarrestad Blomster være et «vippstorg», som Lauridsen kaller det. Med tillit til folk ute på gaten, vil tulipaner og andre vårblomster plasseres på der for de som ønsker å handle.

– Planen er at butikken skal åpne igjen rundt 1. februar, så det er bare å følge med, sier hun.

Snart vil Solaveien i Sandnes sentrum fylles med blomster igjen.