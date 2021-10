Direkte: Støre og Vedum møter pressen

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skal gi en oppdatering om status i regjeringsforhandlingene mellom de to partiene.

Støre åpnet pressekonferansen med å sette fortelle at næring- og industripolitikk er viktige tema i forhandlingene. Han sier disse vil være sentrale for å få til et grønt skifte.

– Ryggraden i norsk næringsliv er små-mellomstore bedrifter som ansetter folk og som har høy innovasjon og som er omstillingsdyktige.

Vedum sa at også innkjøpsordningen i kommunene vil være viktig i et grønt skifte.

– Man kan stille strenge klimakrav og andre type kvalitetskrav.

De to partilederne har forhandlet om regjeringsmakt siden SV traff seg fra det som da ble omtalt som regjeringssonderinger i forrige uke.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tidligere mandag at det fortsatt gjenstår en del uenigheter i regjeringsforhandlingene, men at det bør være mulig å bli ferdige i løpet av uken.

– Hvis vi har fremdrift, er det mulig. Men jeg setter ikke noen terskel på det nå, sa Støre da han ankom Hurdalsjøen Hotell mandag morgen.

Mens partilederne dro fra Hurdalssjøen torsdag, har andre folk fra begge partiene jobbet videre med å finne felles politikk og skrive det sammen gjennom helgen. Målet er at det skal munne ut i en regjeringserklæring, som tidligst blir presentert i løpet av uken.

– En god del er ryddet opp i og løst når vi nå skriver oss sammen. Men det er selvfølgelig noen uenighetspunkter igjen sier Støre.

Han sier han har pakket for å bli ved Hurdalssjøen hele uken.

– Vi har ikke satt noen dato for når vi skal være ferdige, men jeg og Vedum er enige om at det ikke skal ta lengre tid enn nødvendig, sier Ap-lederen.

Vedum: – Bra fremdrift

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ankom hotellet litt senere enn Støre i sin store dieselbil. Pressefolkene flokket seg rundt ham slik at han fikk problemer med å parkere.

– Jeg syns det er veldig bra fremdrift. Så er det alltid sånn at det er noen saker man bruker lengre tid på enn andre, sa Vedum.

Han har også planer om å bo på hotellet de neste dagene.

– Nå skal vi bare jobbe. Så har vi et felles ansvar både Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å få en bra plattform, sier Vedum.

Han opplever at begge partiene har et klart ønske om å holde tempoet oppe.

– Så får vi se hvilken dag vi lander på. Det viktigste er at det blir et solid og ordentlig dokument, sier han.

Hemmelighetsfull om statsrådsposter

Mandag skal partilederne først diskutere arbeidet som er gjort i helgen med sine partikollegaer, før de setter seg sammen for å diskutere.

– Nå skal vi ta tak i alle temaene. Vi skal ha en gjennomgang av alt arbeidet som er gjort i helgen, vi har jo skrevet oss gjennom det aller meste. Og så skal vi sortere sammen når vi møtes litt utpå formiddagen, sier Støre.

Han ble spurt om de er i gang med å diskutere statsrådsposter, og svarte følgende:

– Vi snakker om litt av hvert hele tiden. Det er dråper her og der, men jeg tror ikke jeg skal lette på sløret på det nå. Det viktigste er plattformen, sier Støre.

– Er antallet statsråder fordelt?

– Nei.

Heller ikke Vedum ville røpe om arbeidet med statsrådskabalen er i gang.

– Det er sakene som er det viktige som vi jobber med nå. Det er å klare å få på plass en plattform. Så er jeg helt sikker på at vi også skal klare å få til en god fordeling mellom Senterpartiet og Ap på det, sier han til NTB.

Regjeringsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet startet onsdag i forrige uke. I forkant hadde også SV deltatt i sonderinger, men partiet valgte å bryte før forhandlinger kunne starte.