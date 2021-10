Berentsen om Utopia: – Vi har sett bakover for å se framover

De er søsken. De heter Berentsen og de tar det 126 år gamle brygghuset inn i en ny tid med nye smaker og nye produkter.

Det begynte med et spørsmål. Berentsen ville finne ut hvordan forfedrene laget «forrektig» brus for 100 år siden. Svaret ble Utopia, den eneste brusen som anbefales av Norges statsminister.

Berentsen Brygghus har holdt det gående 126 år. I over 100 av disse laget familien Berentsen kun brus. I det siste er bedriften vel så kjent for sitt brygghus og sitt destilleri. Oktober er vanligvis en hektisk måned for familien Berentsen. Sammen med mandsangerne står de bak fylkets største oktoberfest.

– Til neste år blir det full rulle, lover Fredrikke Berentsen etter to år med koronadvale. Hun og broren Fred tar Aftenbladet med inn i kjelleren og til det aller helligste i brygghuset - laboratoriet. Det er her fremtidens smaker testes ut.

– Hva er Utopia?

– Det begynte med at vi ville lage en «forrektig» bringebærbrus. Den skulle være ute konserveringsmidler og uten raffinert sukker. Søtsmaken får vi fra epler og syrligheten henter vi fra sitronjuice. Spørsmålet vi stilte oss var dette: Hva gjorde de før i tiden? Hva gjorde forfedrene våre? Vi ville se bakover for å se framover, sier Fred Berentsen.

Navnet?

De har ennå ikke laget bringebærbrus i Utopia-serien, mens neste uke starter tapping av en ny smak. Nypebrus.

– Vi forsøker å finne smaker som ikke er så tilgjengelige. Rabarbra og blåbær er to eksempler, sier Fredrikke Berentsen.

– Hvordan fant dere navnet Utopia?

Latter rundt bordet. Familien gikk noen runder før de landet på Utopia. Fredrikke mener slekta var innom 50 - 60 navn før de falt ned på Utopia.

– Vi snakket rundt slagordet «for god til å være sann» og da kom ordet utopi opp. Veien var derfra ikke lang til Utopia, sier Fred.

Aftenbladet fant navnet i leksikon. Utopia er betegnelsen på noe som er perfekt. Det var forfatteren Thomas More som laget navnet i 1516 og siden har det blitt en del av språket.

Det kan virke som om suksessen til Utopia tok Berentsen litt på senga. De har til tider ikke klart å levere nok.

– Vi har stadig økt produksjonen, men likevel får vi vite at det er utsolgt. Utopia begynte i det små. Det var gjerne et gardsutsalgt, eller et mikrobryggeri, som bestilte et par kasser. Så begynte utestedene å ta inn serien. Nå brukes Utopia i drinker i de fleste barer i for eksempel Stavanger, sier Fred.

– Det var da det tok av, svarer Fredrikke og legger til. - Dette er ikke brus folk skal bøtte ned. Nå har vi laget avtale med Asko. Det vil si at Utopia blir eksportert til hele landet.

– Jeg kjøpte en kasse av hver, sier Erna Solberg.

Statsministerbrus

– Hva er det med statsministeren og Utopia?

Ny latter rundt bordet. Ja, hva er det med Erna og Utopia? Hun var innom med buss for noen år siden. Da kjøpte hun med seg 8 - 10 kasser.

– Hun la ut bilde av seg og brusen på Instagram. Nå i valgkampen var hun innom igjen med bussen. På forhånd hadde de ringt og bestilt en del kasser. Det er jo stas at Erna har falt for Utopia, sier Fredrikke Berentsen.

Til Aftenposten sa statsminister Solberg dette:

– På serveringsstedet Bar Vippa oppdaget jeg noe veldig forfriskende som jeg ikke hadde smakt før: Blåbærbrus, laget av ekte bær – på Vestlandet. Berentsens brygghus i Egersund lager også naturbrus av rabarbra. Begge er så gode at jeg kjøpte en kasse av hver. Det er ekstra gøy at produktene nå er tilgjengelige i Oslo.

Rosa

– Er Utopia en type brus som lett begeistrer kvinner?

Begge protesterer. Fred vet at det finnes menn som kanskje sliter litt med å drikke rosa brus, men han mener at slike menn etter hvert er forsvinnende få. Moderne menn går etter smaken, og gir blaffen i om fargen er rosa.

– Det hjelper selvsagt godt på hvis det samtidig er gin oppi, humrer han.

Fredrikke og Fred Berentsen er opptatt av å ta brygghuset inn i tiden, men med en 126 år lang historie som grunnmur. Utopia er litt gamlemåten å tenke på. Samtidig handler det om natur. De har latt seg inspirere av naturlige smaker de henter i naturen, forklarer de.

