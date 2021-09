Din plastpose skal lønne proffe strandryddere i Rogaland

Det skal være et supplement til det frivillige arbeidet, presiserer Magnus Utsogn som både leder Ryddeaksjon Jærkysten og administrerer Rydd Norge i Rogaland, her ved Kvassheim fyr med restene etter høstens store ryddeaksjon.

For noen blir det kanskje en drømmejobb. Et helt team skal ansattes for å rydde holmer og øyer i den ytre kysten vår, fra Haugesund i nord til Sokndal i sør.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden