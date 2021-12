Ny nettleie: Hva er poenget med «fartsbot» og «rushtidsavgift» på strøm?

Fra nyttår skal nettleien etter planen legges om for å presse folk til å spre strømforbruket jevnt utover dagen.

Hvordan de nye nettleieprisene fra 2022 slår ut for deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker og når på døgnet strømforbruket ditt er på det høyeste. Men Stortinget vurderer å utsette ordningen.

Snart kan du bli straffet om du tar en dusj, mens din bedre halvdel lager middag på induksjonstoppen, samtidig som elbilen lader og vaskemaskinen snurrer.

Fordi 1. januar blir det dyrere å bruke mye strøm samtidig, hvis ikke regjeringen eller Stortinget utsetter innføringen.

Se for deg en fartsbot: Den ene timen i måneden når du trykker på pedalen og bruker mest strøm, er det som styrer prisen på nettleien din for hele neste måned.

Tenk deg en rushtidsavgift: Nettleien blir dyrere på dagtid, når alle andre bruker strøm, men billigere natt og helg, når forbruket er lavt.

Ingvild Ween i Lnett – Lyses nettselskap – svarer på fem angrep på den nye ordningen. (Aftenbladet har forenklet svarene for å gjøre det lettfattelig. Fartsbot og rushtidsavgift er ikke begreper som nettselskapene bruker.)

1 Ny nettleie er en urettferdig «rushtidsavgift» på strøm som rammer vanlige folk Det kan være lurt å øve seg på å spre strømforbruket utover døgnet. Hvis mange elbiler i en gate starter lading fredag ettermiddag, fører det til en strømtopp som strømnettet må være dimensjonert for. Utbygging av nye «motorveier» i gater er dyrt. Investeringskostnadene til nye strømkabler eller ny nettstasjon dekkes over nettleien. Lnett kan holde nettleien lavere om dagens strømnett utnyttes bedre, ved å jevne ut forbruket over døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere. I dag betaler alle lik pris uavhengig av hvor mye du belaster strømnettet. Med ny modell vil de som belaster strømnettet mest, og som dermed utløser høyere investeringer, betale mer enn de som belaster strømnettet mindre. Det er cirka 29.000 elbiler i Sør-Rogaland i dag. En ny nettstasjon koster rundt 1,5 millioner kroner. Hvis Lnett kun trenger å bytte transformator i en slik stasjon, er kostnad rundt 350.000 kroner. Lnett har over 3900 nettstasjoner. Hvis mange av disse må oppgraderes når enda flere kjøper elbil, så gir dette store investeringskostnader. Det er smartere å ta grep som tar ned toppene og jevner ut forbruket. Ingvild Ween i Lnett – Lyses nettselskap.

2 Det kommer en ekstra regning i vinter når strømprisen alt har eksplodert Tanken er å bremse de som trør flatt og «råkjører på motorveien», for eksempel ekteparet som setter to elbiler til lading rett etter jobb, slik at ikke alle naboene må være med på å betale fartsboten. To av ti strømkunder får økt nettleie. Litt forenklet, så er det i hovedsak kunder med en strømtopp over 10 kilowatt som får høyere kostnad dersom de ikke gjør noe for å jevne ut forbruket sitt. Nettselskapenes inntekter er regulert av myndighetene, og de totale inntektene til nettselskapet endres ikke på grunn av ny nettleie. Siden «råkjørerne» får fartsbot, får fire av ti strømkunder litt lavere nettleie. Resten får omtrent lik nettleie som før.

3 Det er brannfarlig å lade elbilen og bruke vaskemaskinen på nattetid Vanlig stikkontakt og skjøteledning er ikke egnet for lading. Lading av elbil med godkjent lader kan du gjøre på natten. Myndighetene DSB og Lnett anbefaler vegghengt lader (Mode 3) med spesialtilpasset Type 2-kontakt for lading av biler. Utstyret består av en egen ladeboks som er fastmontert på veggen og en kontakt som er bygget for å tåle høy belastning over lengre tid. Bruk av hvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin frarådes om natten. Det er også lavere pris om helgen, så det er mulig å eksempelvis vaske klær i helg og dermed redusere nettleien.

4 Det nye opplegget virker uforståelig Nettleien består fortsatt av to ledd. Et fast beløp i måneden og et energiledd. Energileddet er likt som før, med unntak av at prisen er lavere i helgen og om natten. Det faste beløpet er beregnet etter hvor høy strømtopp du har en måned, altså snittet for den timen med høyest forbruk. Det enkleste er at kundene går inn på «Min side» på Lnett og se hvor man ligger på effektkurvene. Kanskje kan man gjøre små endringer i forbruket som gjør at det blir billigere. Den nye modellen gjelder for kunder med opptil 100 000 kWh pr. år. Energileddet er «rushtidsavgiften», med dyrere nettleie på dagtid når strømforbruket er høyest. Kapasitetsleddet er «fartsboten», som er inndelt i trappetrinn. Trinnene er inndelt med 5 kilowatt per trinn opp til 25 kilowatt. Deretter er trinnene inndelt med 25 kilowatt per trinn. Hvor du havner, bestemmes av den timen du brukte mest strøm sist måned. De fleste Lnett-kunder ligger i dag på trinn 0–5 kilowatt og 5–10 kilowatt. De som klarer å holde seg under maksforbruk på 5 kW betaler 2400 kroner i nettleie per år. De som ligger mellom 5–10 kW betaler 3900 kroner per år. Neste trinn koster 5400 kroner per år. Første faktura med den nye prisen kommer i februar og strømforbruket i januar danner grunnlaget for den. Hver måned starter du med blanke ark og kan igjen oppnå laveste pris for kapasitetsleddet.

5 Det er urettferdig at den høyeste strømtoppen i måneden bestemmer prisen på nettleia for hele neste måned, helt uavhengig av når det er kapasitetsutfordringer i nettet Nettselskapene har kjørt pilotprosjekter. Dette er ordningen de kom fram til for å slippe unødvendige investeringer - og dermed økt nettleie for alle. Overlast over tid kan føre til langvarige strømbrudd. Ikke sett på alt samtidig. Det er høyeste gjennomsnittet i løpet av en time som bestemmer prisen, ikke den høyeste toppen. Sett på vaskemaskinen et par timer etter middagen. Lad elbilen sakte fra klokka 23, for eksempel på 3,5 kW – ikke 11 eller 22 kW, så er den ladet til morgenen. Det faste beløpet utgjør kun en andel av nettleien. Det er fortsatt slik at det er penger å spare på å bruke mindre strøm, og så er det i tillegg penger å spare på å flytte forbruk til helg og elbillading til natt. Rundt halvparten av nettleien er skatter og avgifter som betales til staten.