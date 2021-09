Valgstudio - siste nytt om stortingsvalget

Statsminister Erna Solberg (H) vil øke bostøtten i neste års budsjett. Foto: Marit Hommedal / NTB

Regjeringen vil styrke bostøtten i statsbudsjettet for 2022, gjennom å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.

Det innebærer at utgiftene til bostøtte økes med 70 millioner kroner i regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2022.

I en pressemelding anslår Høyre at dette vil gi om lag 17.000 eksisterende mottakere i snitt 3.800 kroner mer i bostøtte per år. I tillegg vil om lag 1.100 nye husstander få i gjennomsnitt 8.600 kroner per år.

– Bostøtten er et av de viktigste virkemidlene vi har i kampen mot barnefattigdom, sier statsminister Erna Solberg (H).

Støtten økes gjennom at regjeringen øker vektingen av bipersoner fra 0,1 til 0,13 når egenandelen regnes ut.