Solberg har erkjent nederlaget. Nå har hun gratulert Støre.

Frode Myrhol, leder i FNB Foto: NTB/Scanpix

Partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har klokken 23.00 bare fått 300 stemmer i Rogaland. Det er under 0,1 prosent - og i sterk kontrast med det gode lokalvalget partiet gjorde i Rogaland for to år siden.

I Stavanger fikk partiet da en oppslutning på 9,2 prosent.

I et debattinnlegg for bare to dager siden skriver FNB-leder Frode Myrhol følgende:

"Vi i FNB stiller for første gang til stortingsvalg, timingen kunne knapt vært dårligere. Jeg vil anta at valget i 2021, kanskje er historiens mest uheldige tidspunkt å stille til valg for første gang på.

Som et nytt parti, er vi avhengige av å kunne komme ut og treffe folk for å snakke om vår politikk, samt at den politiske debatten er i fokus i mediene, der har Corona pandemien hatt en svært negativ effekt.

Den politiske debatten har vært fraværende siden mars 2020, de store medieaktørene har kun hatt søkelys på smittetall, vaksinetall etc. og å samle folk har vært bortimot umulig".