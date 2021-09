UiS debuterer på internasjonal prestisjeranking

UiS er rangert blant de 301–400 beste universitetene i verden på fagområdet helse og medisin på Times Higher Educations rangering.

Universitetet i Stavanger (UiS) er for første gang rangert på Times Higher Educations universitetsranking – både generelt og for fagområdet helse og medisin.

Elisabeth Bie Journalist

– Helse er et viktig satsingsområde for UiS. Vi har sterke fagmiljøer innen flere felt, som medisinsk forskning, helseteknologi, simulering, innovasjon og pasientsikkerhet. Plasseringen på listen viser at vi stiller sterkt når framtidens helseutfordringer skal løses, sier prorektor Rune Dahl Fitjar for innovasjon og samfunn ved UiS i en pressemelding.

Prorektor Rune Dahl Fitjar for innovasjon og samfunn ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Times Higher Education (THE) regnes ifølge pressemeldingen som den mest høythengende av de internasjonale universitetsrangeringene. Rangeringen innen helse og medisin dekker medisin, tannlege og andre helsefag, herunder sykepleie. Totalt deltok 925 universiteter i dette fagfeltet.

Også i den overordnede rangeringen av de beste universitetene i verden The Times Higher Education World University Rankings 2022 gjorde UiS en sterk debut. Da rankingen nylig ble offentliggjort, var UiS ranket blant de 401–500 beste universitetene av rundt 1600 universiteter som hadde levert inn data til THE for å bli rangert.

UiS deltok i THE–rangeringen for første gang. 13 ulike indikatorer blir målt innen fagområdene utdanning, forskning, siteringer, internasjonal profil og næringsinntekter. Alle de mest prestisjetunge universitetene i verden er med.

Fem norske universitet deltok i rangeringen for helse og medisin:

Universitetet i Oslo (126 – 150)

Universitetet i Bergen (176 – 200)

UiT – Norges arktiske universitet (251 – 300)

UiS (301 – 400)

NTNU (401 – 500)

For 11. år på rad rangeres University of Oxford som verdens beste universitet innen helse og medisin. Deretter følger Harvard University, Imperial College London og University of Cambridge.