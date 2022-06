Havørna fikk vingen kappet rett av ved vindkraftverk. Tror den kan ha gått opptil fem kilometer på bakken.

Havørna var såpass skadd og avmagret at den måtte avlives. Nå ber en frivillig «redningsgruppe» om grep for å hjelpe skadde dyr.

Denne ørnen med avkappet vinge ble funnet ved Høg-Jæren vindkraftverk 1. mai.

Seint april skal ei havørn har blitt observert vandrende rundt på bakken rett ved Høg-Jæren vindkraftverk i Hå kommune.

En av de som mottok tips om dette er fuglevenn Hogne Skår.

1. mai dro han ut, og fanget den like ved Holmavatnet. Havørna manglet en bit av venstre vinge, og levde fortsatt. Men skadene var så store at den måtte avlives.

Biten av vingen som manglet, finner de siden ved en av de nordligste vindturbinene, som er drøye tre kilometer i luftlinje fra der ørnen ble fanget.

Vingen til ørna som til slutt måtte avlives ble funnet ved en av de nordligste turbinene i Høg-Jæren vindkraftverk.

– Kan ikke la det skje

Hogne Skår er en del av ei frivillig gruppe som jobber med å ivareta rødlistede arter i utsatte områder, som for eksempel vindparker.

De mottar typisk tips fra andre om skadde dyr, og prøver å lokalisere dem. Hvis de fortsatt lever, vurderer de rehabilitering, i samarbeid med veterinær.

Anette Mariero er også en av gjengen, og kaller seg observatør og formidler.

Hun forklarer at de tror havørna funnet i mai kan ha fått vingen kappet av i et sammenstøt med en vindturbin, og gått rundt i flere dager og blitt klart avmagret:

– Slike ting kan vi ikke la skje. Vi har et ansvar for ville dyr som er fredet eller på rødliste, sier hun.

Derfor har de henvendt seg til Statsforvalteren og Miljødirektoratet med et forslag om støtte til et større samarbeid her i regionen.

Hogne Skår sammen med ei kongeørn som ble tatt inn etter spesiell oppførsel i fjor. Frykten var fugleinfluensa, men det var ikke tilfellet.

– Hubroen som vi nylig fant, er akkurat sluppet fri etter å ha blitt bedre, sier Mariero.

Et annet eksempel var en annen havørn med brukket vinge, som også ble rehabilitert og sluppet ut.

– Målet er å få til et samarbeid som gjør det mulig å hjelpe rovfugler som er skadet, sier hun videre.

– Finner stort sett døde fugler

Mariero viser til at det mangler oversikt over antall drepte ørner, og dermed et system for å hjelpe ørn som er skadet eller levende.

Som Aftenbladet skrev i fjor, gjøres det etterundersøkelser ved en rekke kraftverk i regionen. Konsulentselskapet Ecofact leder et forskningsprosjekt som teller kadaver.

– Vi finner stort sett døde fugler, men samtidig er det funnet enkelte levende fugler andre steder, så det er jo ikke slik at det ikke finnes, sier Bjarne Oddane, som leder prosjektet i Ecofact.

Denne ørna hadde brukket en vinge. Etter rehabilitering var den klar for å slippes ut igjen i det fri, forklarer Mariero.

Til forslaget om en ordning for skadde dyr, understreker at ressursbruken må vurderes opp mot andre tiltak for rødlistede arter.

– Det er klart at for fugler som er sjeldne, som hubro, er de så presset at hvert individ som overlever teller. Det er også superviktig at det gjøres av folk som kan dette, sier Oddane, og peker på Skår og gjengen som et eksempel.

Skal sjekke etter fugletreff

Plassjef for Høg-Jæren vindkraftverk, Kenneth Puntervold, kjenner ikke til saken ut over at han hørte om en havørn som vandret rundt i vår.

– Vi så den ikke. Det er ikke en problemstilling vi har vært mye borti, og gjennom de elleve årene vi har vært i drift, har vi registrert seks fugletreff, sier han.

I fjor ble en kongeørn funnet i vindparken med avkappet vinge. De undersøkte om denne hadde kollidert med en turbin, men er fortsatt usikre på om det var tilfellet, ifølge han.

Høg-Jæren vindpark, litt øst for Varhaug, har vært i drift i elleve år.

– Men dette nye tilfellet med havørna virker det mer reelt siden det er så konkret, selv om jeg ikke har så mye info. I så fall er det fryktelig trist, vi er jo veldig glad i fugle- og dyreliv selv, sier han.

Siden 2014 har de hatt er havørnpar som har hekket ved siden av vindparken, som ifølge Puntervold har gitt dem mye glede, og de håper derfor det ikke er en av disse som er funnet.

Plassjefen varsler at de vil sjekke vingene på turbinene, for å se om det kan ha vært fugletreff. Dersom det har skjedd, vil det sannsynligvis gi synlige skader, ifølge han.

Når det kommer til å hjelpe individ som overlever, sier han de er interessert i å hjelpe.

– Det har som sagt vært et lite problem hos oss, men om ting tyder på at det tar seg opp hos oss, kan det være fornuftig å ha en ordning. Vi har gjerne dialog hvis det er noen som jobber med dette, sier Puntervold.