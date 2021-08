DEBATT: Mat må vi ha – men hvem vil produsere den? Og hvorfor bygges matjord ned?

Landbrukspolitikk er ikke bonderomantikk. Utfordringene står i kø: Matjord er truet - og bønder er i opprør. Hvordan vil politikerne sikre oss norsk mat på bordet?

30. august kan du se den første av i alt tre direktesendte valgdebatter på Aftenbladet.no. Tema er jordvern, landbruk og matproduksjon. Du kan følge debatten direkte på Aftenbladet.no fra klokken 19.30.

Programledere: Kristine Stensland og Finn E. Våga

Disse kommer:

Olaug V. Bollestad (KrF) landbruks- og matminister

Geir Pollestad (Sp)

Ingrid Fiskaa (SV)

Margret Hagerup (H)

Bjørn Gimming (Norges Bondelag)

Ulrikke Torgersen (MDG)

Sven Martin Håland (Sandnes Bondelag)

Vil du være publikum i salen?

Tid og sted: Time bibliotek på Bryne. 30. august klokken 19.30.

Vi har et avgrenset antall plasser i salen på grunn av smittevernregler. Påmelding er

nødvendig. Klikk her for påmelding.

Arrangementet kan bli utsatt/avlyst om smittevernsreglene endres. Kan du

ikke komme, må beskjed gis til finn.vaaga@aftenbladet.no.