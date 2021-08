Vgs-elever skal teste seg selv i Stavanger

Elever på videregående skole i Stavanger skal teste seg selv med hurtigtest dersom det er smitte på skolen. Kommunene på Nord-Jæren bestemte torsdag at elever over 18 år skal få gjennomføre testing ved koronasmitte, i stedet for å måtte gå i karantene.

Torsdag startet testperioden for massetesting av elever på Kuben yrkesarena i Oslo. Her ser vi Ørvar Andreas Heggelihaugen i elektroklassen teste seg.

Julie Teresa Rege Olsen Journalist

Publisert: Publisert: I dag 12:55

For å avlaste kommunens teststasjoner skal nå alle elever i videregående skole i Stavanger, som er nærkontakter, teste seg selv.

Dersom det er smitte på skolen, vil de elevene som defineres som nærkontakter få utlevert tre hurtigtest-sett hver. Den første testen skal tas tidlig samme dag på skolen. De to andre skal tas på dag 3 og 5 hjemme.

Dersom den første testen er negativ, kan eleven fortsette skoledagen som normalt. Eleven må likevel ta de to neste testene. Dersom disse testene er positive, må eleven i isolasjon og bestille en vanlig test som skal tas på kommunens teststasjon.

Stavanger kommune vil levere ut settene til skolene som er aktuelle, og gi opplæring i hvordan man tester seg selv.

Ordførerne på Nord-Jæren: Kari Nessa Nordtun (Stavanger), Stanley Wirak (Sandnes), Tom Henning Slethei (Sola) og Jarle Bø (Randaberg).

Testingen skal gi kommunene bedre oversikt over smitteklyngene.

– Skolene åpnet på grønt nivå for å unngå at elever skulle i karantene. Vi har nå smittetilfeller blant elever på flere videregående skole. Test- og smittesporingskapasiteten i kommunene er under veldig sterkt press. Dagens system har ulike ordninger for elever under og over 18 år i videregående skoler. Det er det krevende å håndtere og holde oversikt over, og medfører ekstraarbeid i en allerede utfordrende ressurssituasjon, skriver de fire ordførerne på Nord-Jæren i en felles pressemelding.

Den er signert Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.

Aftenbladet skrev tirsdag at smittetilfeller på videregående skole fører til svært mange nærkontakter og stort press på teststasjonene. Torsdag ble karantenen opphevet for nærkontakter som er under 18 år.

Ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg peker på at alle videregående-elever, uansett alder, bør ha samme opplegg for å ha lik undervisning og unngå fravær.

Poenget er at elevene over 18 skal behandles likt som sine medelever. Mange av de som er over 18 er også vaksinert.

Elevene skal teste seg selv ved hurtigtester annenhver dag. De som tester positivt må gå hjem, men klassen settes likevel ikke i karantene.

Avlaster testsystemene

– Grønt nivå på videregående skole gjør at én smittet elev kan ha flere hundre nærkontakter, fordi elevene ofte er i flere klasser og har mange fritidsaktiviteter. Selvtesting kan være med på avlaste testsystemene våre. Vi håper og tror at denne endringen kan gjøre dagens smittesporing mindre krevende å håndtere for kommunene, sier smittevernoverlege Ruth L. Midtgarden i Stavanger kommune.