Foreldrene tok imot elevene på Bogafjell skole etter bussulykken

Ved 19.30-tiden fredag kveld fikk elevene se foreldrene for første gang på nesten én uke. For noen var det nok første gangen de var så lenge vekke fra far og mor. Den første bussen kjørte inn på skolen rundt ti på halv åtte, mens den andre ankom litt over halv.

– Vi tenker ikke at vi har noen felles samling nå når elevene kommer. Vi tror at elevene har veldig behov for å se mor og far, og de fleste har nok behov for å reise hjem relativt fort, sa rektor Jørgen Slyk til Aftenbladet en liten time før elevene kom til skolen.

Da var det mange foreldre som hadde ventet på skolen store deler av ettermiddagen for å bli oppdatert på den siste informasjonen i saken.

Lørdag klokken 13 blir det også et møte på skolen for de som har behov for det.

Egentlig skulle eleven vært hjemme rundt klokken 15 fredag ettermiddag. I stedet kom de ikke hjem før klokken var rundt halv åtte om kvelden.

Fulle av opplevelser etter fem dager på leirskole på Evjetun satte 70 elever og 6 lærere seg på to busser for å dra hjem til Sandnes og fordøye alle inntrykkene.

De andre elevene og lærerne på Bogafjell skole var i ferd med å avslutte dagen og ta helg da rektor fikk telefon om en bussulykke i nærheten av Lyngdal. Det ble seinere bekreftet at bussjåføren ble kjørt til Flekkefjord sykehus med lettere skader, mens to jenter ble fraktet til Sørlandets sykehus i Kristiansand. Den ene med alvorlige skader, den andre med lettere skader.

– Alle var i helgemodus da jeg fikk beskjed, og så måtte vi bare gjøre det vi måtte, sier rektor Jørgen Slyk ved Bogafjell skole til Aftenbladet fredag kveld.

Selv var rektoren opptatt med å avslutte nasjonale prøver for en gruppe elever da han fikk beskjeden.

– Det er fryktelig at leirskolen skal få en slik slutt. Det er både tungt og trist. Slik skal ikke skje, og det er veldig opprivende, sier rektoren.

Verken skolen eller foreldrene ønsker at noen av elevene skal bli intervjuet om bussulykken, og all informasjon om saken går gjennom rektor ved skolen.

– Foreldrene ønsker ikke at dere intervjuer noen elever, og det kan ikke jeg heller få understreket sterkt nok. Men dere skal vite at det ikke bare en min oppfatning. Det er rundt 70 foreldre som står bak det ønsket, sier rektoren.

Han først fikk vi beskjed om å be foreldre som hadde anledning til å kjøre ned om å gjøre det fordi det kunne ta mange timer før elevene kom seg hjem, så kom det en kontrabeskjed om at det ble bussavgang fra Lyngdal likevel og at han heller skulle be foreldrene om å møte på skolen.

– Da var vi raske med å be foreldene om å komme hit. Det var satt krisestab i Sandnes kommune, og det psykososiale teamet i kommune kom til skolen klokken 17. Da hadde jeg et infomøte en halvtimes tid der jeg orienterte om den siste utviklingen, og vi fikk bekreftet at elevene kjørte fra Lyngdal rett før halv seks, sier rektoren.

De første foreldrene begynte å komme til skolen rundt klokken halv fire, og så strømmet det på med flere foreldre utover ettermiddagen. Rundt 20 av de 70 elevene ble også hentet av foreldre i Lyngdal etter at de først fikk beskjed om å dra ned.

– Heldigvis gikk det i sum godt rent fysisk hvis vi tenker på antallet elever som ble skadet. Det kunne i verste fall gått mye verre. Men for de tre som er skadet, er det vondt, og for alle er det også tungt psykisk. Det setter sine spor, sier rektoren.

Han er ikke i tvil om at hendelsen vil prege både skolen og elevene.

– Heldigvis er vi mennesker ganske robuste når det kommer til stykket, men det er klart at dette vil prege oss, og vi vil være ekstra på vakt i ukene som kommer. For vi må være der for elevene på en enda sterkere måte, og helsesøster vil selvfølgelig følge ekstra opp, sier rektoren.

Den første tiden etter ulykken var det mange som skulle informeres.

– Vi ringte først og fremst til de vi visste hadde barn som var skadet, så må vi nødvendigvis foreta noen sonderinger her også om hvem som gjør hva, og vi var litt få folk i utgangspunktet. Vi fikk heldigvis med oss noen flere etter hvert. Men vi måtte handle hele tiden. Vi kunne ikke sitte og vente, men samtidig sitter vi med en følelse av at det går altfor seint. Så ringer media, og så må vi håndtere de på et vis. Det er veldig, veldig krevende å håndtere slike situasjoner og du får heller ikke noe pusterom før etter flere timer. Det går totalt i ett. Da rekker man kanskje ikke å tenke heller, sier rektoren.

– Har dere fått noen reaksjoner og tilbakemeldinger fra foreldre?

– Ja, det er helt forståelig, og det støtter jeg de på. Det var en av foreldrene som målbar at det tok for lang tid å informere via telefon. Det er jeg helt enig i, og det sitter vi også med en følelse av. Men det er også godt å få noen som sier at de skjønner at vi gjorde alt vi kunne, men jeg forstår at foreldre at et behov for å vite med en gang. Slik ville vi alle tenkt. Jeg vet selv hvordan jeg ville ha vært og følte det hvis det var mitt eget barn. Det har jeg stor forståelse for, sier rektoren.