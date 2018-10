Podkast: - Egersund har stått stille i 100 år. Er byen i ferd med å bli akterutseilt?

– Egersund hadde 13.000-15.000 mennesker for hundre år siden, den har like mange i dag. Er det bra nok? Jeg er bekymret for byen jeg er glad i; man må bestemme seg for hva man skal bli. Jeg savner vyene og visjonen. Hvis 15.000 innbyggere er nok, og hvis julebyen og mandssangforening og ei gågate og noen butikker er visjonen, er det bra. Men jeg mener byen må ha vekst.

Direktør Egil Magne Haugstad i fiskerikonsernet Pelagia er bekymret for Egersunds fremtid. I forbindelse med Aftenbladets 125-årsjubileum utfordret han ordfører Odd Stangeland (Ap) på flere punkter under en debatt på Grand Hotel.

Hør hele debatten om Egersunds fremtid her:

Ordføreren hevdet på sin side at Egersund i 2018 har et av verdens ledende offshoreverft, subsea-teknologi som etterspørres i et internasjonalt marked, et fiskerikonsern som tjener penger hvert år, innovative redskapsprodusenter inn mot oppdrettsnæring, og ei flott gågate.

– Finn den byen med 15.000 innbyggere med ei gågate som vår, det gjør du neppe, sa Stangeland.

Han medgir imdlertid at det har hersket en enighetskultur i Egersund.

– Det betyr at den som ville minst, fikk bestemme. Men slik er det ikke lenger, vi i endring, sier han.

Har du hørt disse podkastene fra Aftenbladets jubileumsprogram?