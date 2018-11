– Vi ønsker tursti på Fjogstad

– Vi har brukt mye tid og ressurser på å komme Svandalsflona i møte. Det er trist at han kjenner seg forbigått og dårlig behandlet. Vi har hatt et godt samarbeid i mange år. Jeg opplever at han som oss er opptatt av å ivareta kulturlandskapet, sier Ane Kristine Rostrup, virksomhetsleder for park, idrett og vei i Sandnes kommune.

Hun legger ikke skjul på at situasjonen i området er komplisert.

– Nå er vi i ferd med å få et generasjonsskifte i området Fjogstad, Gramstad og omegn, hvor kommunen selv har flere eiendommer som skal skjøttes. Her er mange hensyn å ta. Vi har ikke kommet i mål, sier Rostrup.

«Ikke forenelig med friluftsliv»

– Mye dreier seg om gamle avtaler helt tilbake til den gangen Fjogstadvannet var drikkevann. Da gjaldt helt andre interesser. Eiendommene her oppe ligger som ei sperre for å åpne opp for friluftslivet og slik få en naturlig trasé over til Riska og Li. Det er planen for Fjogstad. Svandalsflona har en gårdsdrift som ikke er forenelig med friluftsliv. Det har gått mange år, mye er forsøkt, sier Rostrup.

Rostrup bekrefter at kommunen har vært i kontakt med en tredje grunneiere i området, men avkrefter at det er gjort avtaler.

– Vi har lovt at vi skal se på det, sier virksomhetslederen.

Sandnesmarkå: Grensene i spill

– Vår rolle på dette kontorer et at vi har ansvar for friluftsliv. Den gjeldende planen nå er at vi har ei bymark, Sandnesmarkå som vi sier, den er i spill nå, grensene er utfordret. Men vi forholder oss til den vedtatte kommuneplanen. I Sandnes har vi jobbet i årevis for å få landbruk til å gå hånd i hånd med friluftsliv og kan vise til mangfoldige eksempler på at dette går gått i lag.

– Hvordan har dere selv ivaretatt egne landbrukseiendommer på Fjogstad, disse har driveplikt?

– Vi mener det har vært landbruksdrift på dem hele tiden, og nå er det fortsatt drift med en ny aktør med en kort leieavtale etter dispensasjon fra fylkesmannen, sier Rostrup.

Avviser påstander

Hun avviser at kommunen har skrevet brev til bonden med formuleringer om hans helse og alderdom. – Det henvises ikke til en spesiell driver, men at det er en situasjon i området, sier Rostrup.

Til påstandene om at kommunen møter uforberedt, ikke svarer på brev, trenerer og at det mangler referater og dokumentasjon, svarer hun slik:

– Vi mener vi har svart skriftlig på brev som skal besvares. Saksbehandler har brukt mye tid og ressurser for å imøtekomme ham, både på telefon og når han uanmeldt har kommet på besøk. Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene.